Telket biztosítanak a fiataloknak: Zetelaka községben tizenhat, házépítésre szánt területet mértek ki

Noha számos akadályba ütköztek az elmúlt időszakban, Zetelaka község vezetőségének egyik legfontosabb célkitűzése, hogy ingyenesen biztosítsanak házépítésre alkalmas területet a helybéli fiataloknak. Ennek érdekében tizenhat részre osztottak egy nagyobb telket Zeteváralján, ahol hamarosan útépítésbe fognak és a közművesítést is megoldják.

Remélik, hogy már idén megépül az út a telken, ahol várhatóan lakóházak lesznek • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az udvarhelyszéki nagyközség egyik legfontosabb céljának tartja Nagy Attila zetelaki polgármester, hogy az önkormányzat ingyenesen oszthasson ki lakóházak építésére alkalmas területeket, amelyeket elsősorban a nehéz helyzetben lévő helyi fiatalok igényelhetnék.

Az elöljáró lapunknak hangsúlyozta, hogy ezzel szeretnék elősegíteni a helyiek szülőföldjükön történő boldogulását. A tervek megvalósítására egy, az önkormányzat tulajdonában lévő 1,2 hektáros zeteváraljai területet használnak fel, amelyen tizenhat házépítésre alkalmas telket mértek ki. Ezek egyenként nagyjából 4,6 árasak. Elkülönítettek ugyanakkor további két területet, amelyeken hosszabb távon közhasznú létesítményeket építene a község vezetősége.

Útépítés, közművesítés

A terület elegyengetése érdekében az utóbbi időszakban megengedték a helyieknek, hogy töltésnek alkalmas földet vigyenek oda, illetve ehhez az önkormányzat is hozzájárult. Időközben kijelölték egy kövezett út nyomvonalát is, amelynek megépítésével meg lehet közelíteni a majdani házakat. Ez esetben egyelőre nem gondolkodnak aszfaltozásban, hiszen az út még süllyedhet a későbbi munkálatok során.

Most azon dolgoznak a hivatal munkatársai, hogy szerződést kössenek egy vállalattal az úthoz, illetve a szennyvíz- és ivóvízhálózat megépítéséhez szükséges kiviteli tervek összeállításáért.

Készült ugyanakkor egy tanulmány a villanyhálózat kialakításához is, ám a megvalósításhoz további tervek kellenek, amelyeket elsősorban a szolgáltatónak kell biztosítania. A gázhálózat kiépítése ugyanakkor egyelőre nem lehetséges, hiszen az a falu többi részén sincs – a községvezetés ez irányban is szeretne lépéseket tenni a későbbiekben. Nagy Attila reméli, hogy még idén elkészül az említett út, valamint a vízhálózatok is kiépülnek.

Kik jelentkezhetnek?

Egy korábbi felmérés szerint huszonhat 18 és 35 év közötti fiatal szeretne házépítésre alkalmas területet igényelni.

Az önkormányzat – noha nem fogadtak el végleges kritériumrendszert – a nehezebb anyagi helyzetben lévő községbeli fiatalokat szeretné támogatni, akik addig használhatnák a területet, amíg azon ház van.

Persze idővel meg is lehet majd vásárolni az ingatlant. Amennyiben nem lesz elég megfelelő jelentkező, akkor a megmaradó területeket szintén helybéli fiataloknak fogják eladni.

Nagy Attila közölte, addig nem szeretnék kiosztani a telkeket, amíg nem épült meg az út és nem történt meg a közművesítés, hiszen a kedvezményezettek egy éven belül be kell mutassák a majdani házukra vonatkozó építkezési engedélyt. Ellenkező esetben ugyanis elveszítik a területet. „Nekünk éppen ezért teljesítenünk kell az építkezéshez szükséges előfeltételeket” – tette hozzá.