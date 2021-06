Telítődtek a temetők, telkeket kell vásárolni

Minden talpalatnyi föld foglalt már, újabb telkeket kell vásárolni • Fotó: Rab Zoltán

Marosvásárhelyen négy köztemető van a polgármesteri hivatal tulajdonában: a Jeddi úti városkijáratnál lévő, a Somostető mellett levő Nyár utcában lévő (ez korábban a szegények temetője volt, de aztán a szabad helyek függvényében bárki temetkezhetett ide), a nagy kórház mögötti temető és a remeteszegi. Mint Libeg Mariustól, a városháza képviselőjétől megtudtuk, a temetők telítettek, a sírhelyek hosszú távra használatba vannak adva. Akik most a városi temetőkbe szeretnék elhunyt szerettüket elhelyezni, másoktól vehetik át a sírhelyet, vagy a hozzátartozók hiányában a temetőgondoksághoz visszakerült helyeket vehetik át.

Azt is megtudtuk, hogy legutóbbi ülésén a helyi képviselő-testület jóváhagyta két telek megvásárlását, a remeteszegi temető bővítése céljából. A szóban forgó szabad terület két parcellából áll, egyik 5000 négyzetméter (amelynek egy tulajdonosa van), a másik 1500 négyzetméter (ennek két tulajdonosa van).

A tanácsosok által kijelölt bizottság tárgyalásokat kezdeményez a tulajdonosokkal a terület megvásárlásáról.

A remeteszegi temetőt legutóbb 2016-ban bővítették, akkor a református egyházzal való együttműködési szerződésnek köszönhetően nőtt meg a temető területe 14 ezer négyzetméterrel. Ezen a területen utat is kialakítottak és a fennmaradó részt, a megkötött egyezség szerint használja az egyház és a város.

Marius Libeg elmondta, hogy a Nyár utcai temető esetében nincs lehetőség a bővítésre, de a Jeddi utcai temető bővítéséről, újabb terület lehetséges megvásárlásáról is egyeztetnek. Mi több, miután tisztázódik a nagykórház mögötti húsz hektáros terület tulajdonjoga, és kiderül, hogy mennyi lesz a Maros Megyei Tanácsé és mennyi a városé, akkor ott a város területét a temető bővítésére fogják használni. A városhoz tartozó temetők mellett Marosvásárhelyen vannak felekezeti temetők is, de azok is telítődtek, új sírhelyeket szinte lehetetlen kialakítani, mindössze a korábbi helyeket lehet megvásárolni.