Településünnepből lett fesztivál

Tavaly óta új néven futnak a korábban Szeredai Napok, Szeredai Városnapok és Kistérségi Napok néven emlegetett rendezvények, amelyeket Nyárádszereda város és a kistérségi társulás szervezett. A névváltoztatás a programokon is meglátszik: a Nyárádmente Fesztivál kínálata és helyszínei is folyamatosan bővülnek, s a célcsoport is tágul: nem csoda, hogy

olyan fellépőket hívtak el, mint például a magyarországi Tankcsapda, a Zanzibár vagy épp az Ismerős Arcok, akikért sok rajongó tartja érdemesnek elmenni bulizni egyet Nyárádszereda főterére.

Különböző előadások, kerekasztal-beszélgetések már a hét elejétől zajlottak Nyárádszeredában, de a Nyárádmente Fesztivál keretében avatták fel szerdán Mikházán a Maros Megyei Múzeum új tájházát is, amely egy tipikus felső-nyárádmenti parasztportát mutat be annak minden jellegzetességével együtt. A fesztiválos, koncertezős program csütörtök este kezdődött Nyárádszereda főterén, többek közt az Ismerős Arcok zenekar is megénekeltette a közönséget, péntektől a kézműves vásár, a sport is részese volt a programnak, mint ahogy a néptánc és népzene is, valamint megnyílt a sokak kedvenc helyszínének számító testvértelepülések borudvara is. A szombati egész napi esőzések ellenére az esti Tankcsapda koncertre megtelt Nyárádszereda főtere.