Télen jégtelenít, nyáron hűt? – új találmányt tesztelnek Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi tanácsosok hosszas vita után elfogadták egy helyi magáncég ajánlatát és megengedték, hogy januártól a város egyik forgalmas utcáján alkalmazzák a találmányt.

Az időjárás-előrejelzésekkel és az ezzel kapcsolatos újdonságokkal foglalkozó egyszemélyes kis cég felajánlotta a városnak a találmányát, amellyel a cégvezető állítása szerint télen megoldható az úttest jégtelítése, nyáron pedig az aszfalt tisztítása, hűtése. A kiválasztott útszakaszon a földbe vékony csöveket helyeznek be, amelyeket tartályhoz kötnek.

A találmány, az időjárás-előrejelzés alapján beindítja a rendszert, amely télen magnézium-kloridot szór az utcára, megakadályozva a jégképződést, elolvasztva a havat. Nyáron hideg vízzel hűti az aszfaltot, hogy az ne melegedjen át, illetve használni lehet az utca tisztítására, fertőtlenítésre is.

A cég díjmentesen ajánlja fel a találmány kipróbálását és vállalja a féléves működéssel járó költségeket is.

Biztos szükség van erre?

A cég ajánlatáról és a találmány féléves kipróbálásáról szóló határozattervezet elfogadása előtt a helyi tanácsosok vitáztak a találmányról. Pápai László, a Szabad Emberek Pártjának képviselője szerint nem biztos, hogy egy egyszemélyes cég rendelkezésére kellene bocsássanak egy forgalmas, négysávos útszakaszt, hogy azon próbálja ki első találmányát. Mint kiemelte, kétségei vannak, hogy a városnak szüksége van erre a rendszerre és, hogy pont az 1918. December 1 sugárút egyik szakaszán kell ezt kipróbálni. Elhangzott az is, hogy hasonló módszerrel jégtelenítik az utcákat Kanadában is, így esetleg az lehet itt az újdonság, hogy az időjárás-előrejelzéseket is figyelembe veszi az automata rendszer és ezek alapján indítja be a jégtelenítést, esetenként hótalanítást. W. Szabó Péter RMDSZ-es tanácsos szerint a városnak támogatnia kell a kis cégeket, és pártolnia kell a feltalálókat.

Nem kerül pénzbe

A közterület-rendezési igazgatóság vezetője, Florian Moldovan válaszában azt hangsúlyozta, hogy a találmány kipróbálása nem kerül pénzbe a városnak és a cég felajánlotta, hogy ha sikeres lesz, a városnak elővásárlási joga lesz. Elmondta, hogy azért választották a négysávos utca egyik szakaszát: a Fortuna útkereszteződéstől a Segesvári utcáig, mert itt, jövő év második felében útjavítás lesz, uniós pénzalapokból, így a találmány működése során keletkezett esetleges meghibásodásokat a javítás során fel lehet majd számolni. Végül a tanácsosok megszavazták a tervezetet, megengedve a cégnek, hogy az említett útszakaszon kipróbálja a találmányát.