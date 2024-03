Tehetséges művészetis diákokat tüntetett ki a csíkszeredai főkonzul Marosvásárhelyen

A koncertbevétel összegét kedden délben adta át nekik Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja, aki nem csak főkonzulként, hanem a marosvásárhelyi művészeti iskola egykori diákjaként is jelen volt a díszteremben.

Mi, akik tehetünk valamit a kultúráért, fontos, hogy meg is tegyük. Ez pedig hatványozottan igaz itt külhonban, Székelyföldön”

A Magyar Kultúra Napjának megszervezésében partner Bocskai István Dalkar alelnöke, Ferencz Örs is jelen volt az átadón. A nyárádszeredai dalkar kezdetektől támogatja a fiatal vidéki tehetségeket, sok diák került már be a művészeti főgimnáziumba az ő javaslatukra, és nagyon jól teljesítenek – emelte ki Ferencz Örs. A dalkart pedig a magyar kormány is támogatja a fiatal tehetségek felkutatásában.