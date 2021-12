Taxiskéselés: bizonyítékokat gyűjtenek a vád alá helyezéshez

Már azonosítottak a lehetséges elkövetőket a Csíkszeredában nemrég megkéselt taxisofőr ügyében, viszont egyelőre nincs elegendő bizonyíték ellenük ahhoz, hogy vád alá helyezzék őket. A nyomozás továbbra is folyamatban van, és DNS-mintavétel is történt, ám az eredmények megérkezése akár hónapokba is telhet.

Két hete történt a közfelháborodást kiváltó eset. Egyelőre nem történt látványos előrelépés a megkéselt csíkszeredai taxisofőr ügyében • Fotó: Pinti Attila

Egyelőre nem történt látványos előrelépés annak a csíkszeredai taxisofőrnek az ügyében, akit december 7-én késeltek meg a helyi vasútállomásnál. A férfit penetráns mellkasi szúrt sebbel szállították kórházba, illetve további vágott sebek voltak a karján és a fején is. Azonnal sürgősségi műtétet végeztek nála, állapotát stabilizálták.

Megkéseltek egy taxisofőrt Csíkszeredában, életmentő műtétre volt szüksége Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a csíkszeredai taxisofőrt, akit kedden támadtak meg a vasútállomásnál. Ütlegelték és többször megszúrták, a tüdeje is sérült. Sürgősségi műtétet hajtottak végre nála, jelenleg már túl van az életveszélyen. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a csíkszeredai taxisofőrt, akit kedden támadtak meg a vasútállomásnál. Ütlegelték és többször megszúrták, a tüdeje is sérült. Sürgősségi műtétet hajtottak végre nála, jelenleg már túl van az életveszélyen.

Az ügy menetéről

Az ügy először a csíkszeredai ügyészséghez került, ám később megváltozott a jogi besorolása, és átkerült a megyeihez, ahol azóta is gyilkossági kísérlet miatt folytatják a vizsgálatokat. Mint Tokos Leheltől, a megyei ügyészség szóvivőhelyettesétől megtudtuk, jelenleg is folyamatban van a nyomozás:

eddig kihallgatások, fotók alapján pedig beazonosítások is történtek, illetve DNS-mintavételre is sor került a lehetséges elkövetőktől, de egyelőre senkit sem helyeztek vád alá vagy előzetes letartóztatásba, mivel senki ellen sincs elegendő bizonyíték.

Hozzátette: a továbbiakban a nyomozást felügyelő ügyészen múlik, hogy sikerül-e új tanúkat azonosítani, egyéb bizonyítékokat szerezni, vagy meg kell várni a DNS-vizsgálat eredményeit. A gond az, hogy utóbbi akár hónapokba is telhet a bukaresti laboratórium leterheltsége függvényében.

Az esetről



A Székelyhon részletesen beszámolt a december 7-ei esetről. Mint írtuk, a sérüléseket szenvedett férfi és felesége mintegy három éve dolgozik a csíkszeredai Millennium Taxitársaságnál. December 7-én mindketten a vasútállomási taximegállóban várakoztak fuvarra. Egyszer felbukkant egy nagyobb, leírása szerint több felnőttből és gyermekből álló roma csoport, akik a nő autójához mentek oda. A nő megtagadta a fuvart, erre a csoport tagjai bicskával fenyegették meg, aminek láttán a férje azonnal a segítségére sietett. Vita és lökdösődés alakult ki, amely közben a férfi elvette a fenyegetőzőtől a bicskát. Közben a vasúti rendőrség egyik képviselője is odasietett, a férfi odaadta neki a bicskát, majd a csoport elment a rendőrrel. Mivel azt hitték, hogy ezzel véget ért az eset, a nő elhajtott, a férfi viszont ott maradt további fuvarra várva. Mintegy tizenöt perc elteltével hirtelen felbukkant két autó, illetve gyalog is érkeztek „segítők” a korábban fenyegetőző kérésére, és mindannyian nekiestek az autója mellett álló taxisofőrnek. Ütötték, rúgták, előkerült egy baseballütő és több bicska is, és bár próbálta védeni magát, végül leütötték, hátulról többször megkéselték, a tüdejét is átszúrták. Felesége éppen akkor ért vissza, amikor ez történt, így végignézte, ahogy férjét bántalmazzák. A vasúti rendőr észrevette, mi történik, és odasietett, erre a bántalmazók autóba ültek és elhajtottak.