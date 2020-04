Távhőmérők segítik a szűrést a csíkszeredai kórházban

Látványos az épülő marosvásárhelyi olimpiai méretű uszoda

Nagyon újszerű, látványban a csíkszeredai Csíki Csobbanóhoz hasonló módszert alkalmaznak a most épülő olimpiai méretű uszodánál Marosvásárhelyen: a belső mennyezet hajlított faszerkezetű lesz, és részben már kész is van. Az építkezést a tervező szerint év végéig fejezik be.