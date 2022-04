Hirdetés

Tavaszi újdonságok az állatkertben Több állat is született az elmúlt időszakban a marosvásárhelyi állatkertben, amely tárt kapukkal fogadja a látogatókat. Közelről is meg lehet csodálni a félénk flamingókat, az anyja hátán csüngő kis majmot, de a türelmesek az erszényből kikandikáló kengurut is megpillanthatják. A Somostetőn változások, átalakítások várhatók, ezekről is beszélgettünk Szánthó János igazgatóval. Simon Virág 2022. április 19., 18:48

Több állat is született az elmúlt időszakban a marosvásárhelyi állatkertben, amely tárt kapukkal fogadja a látogatókat. Közelről is meg lehet csodálni a félénk flamingókat, az anyja hátán csüngő kis majmot, de a türelmesek az erszényből kikandikáló kengurut is megpillanthatják. A Somostetőn változások, átalakítások várhatók, ezekről is beszélgettünk Szánthó János igazgatóval.

Simon Virág 2022. április 19., 18:482022. április 19., 18:48

Noha az időjárás eddig nem volt kedvező a szabadtéri programoknak, a marosvásárhelyi állatkertben már idén is volt olyan hétvége, amikor ötezer jegyet értékesítettek. Az állatkert igazgatója, Szánthó János – aki hivatalosan tavaly októberben vette át a marosvásárhelyi létesítmény vezetését – örömmel mesélte, hogy

sikerült átvészelniük a telet, megoldaniuk az állatok ellátását és otthonaik fűtését.

Nem titkolta, hogy a vártnál több nehézséggel szembesült az állatkertben, de lendülettel számolt be a terveikről. Megtudtuk, javítások, változások lesznek az eddig szinte mindig bezárva tartott Zöld házban, de az elefántoknak otthon adó Afrika-házban is. Itt

elhanyagolták, és teljesen tönkrement a fából készült ösvény, amit teljesen újjá kell építeni.

Több helyen lesz munkálat, de ezeket úgy tervezik majd, hogy lehetőleg ne zavarják se a látogatókat, se az állatokat.

Tavasz és természetes szaporodás Megtudtuk, hogy az emutojásokat keltetőgépbe kellett tenni, hiszen itt még tél volt, amikor tojták, és semmiképpen nem maradtak volna meg a szabadban. Most

a kis emuk a többi kis csibével, libával együtt laknak a madárház csibeóvodájában, melegben vannak és jól fejlődnek.

De a fekete hattyúk családja is szaporodott, továbbá kis boci, kis kenguru és kis majom is van az állatkertben. A napokban már a szabadban lehet megcsodálni a flamingókat, de más olyan madarat is, amelyek eddig a hideg miatt a madárházban voltak.

Lassan a majmokat is kiengedik a meleg ketrecből, de az új helyre költözött keselyűket és hóbaglyokat is érdemes megnézni. Ottjártunkkor udvarló pávát is láttunk, ijesztő oroszlánbőgést is hallottunk. A nomád rész helyett valami mást Mivel folyamatban van az állatkert részleges önállósodása, jogi személyiséggé alakulása, ami azt is jelenti, hogy a Somostető (kisvasúttal, játszótérrel, parkolókkal, ételeket és játékokat árusító bódékkal) is hozzá fog tartozni, ezért megkérdeztük Szánthó Jánost, hogy milyen változásokra számíthatunk idén a közkedvelt szabadidőparkban.

Megtudtuk, hogy egyelőre a valós helyzet feltérképezése zajlik, hiszen tisztázni kell az étel- és italárusok helyzetét, de azt is fel kell mérni, hogy biztonságosan tud-e működni a kisvonat. Ami már biztos, hogy készül egy mesterterv, amelyből kiderül, milyen nagy léptékű átalakításokra van szükség ahhoz, hogy a Somostető és az állatkert összehangoltan tudjon fejlődni. Addig is

már idén szeretnék megszabadítani az állatkert felé vezető sétányt az étkeztetési egységektől, a lángos- és miccssütőktől, fagyis bódéktól, pattogatottkukorica- és vattacukorárusoktól. Létrehoznak egy úgynevezett ételudvart (food court), ahol minőségi és változatos kínálattal várják majd a vendégeket.

Itt átlátható módon adják bérbe a helyeket, betartatva a törvényes előírásokat. Mint az igazgató elmondta, az évi mintegy 280 ezer látogatónak kétharmada turista, máshonnan érkezik Vásárhelyre.

A jelenlegi zsibvásár helyett mást szeretnénk

– vélekedett az igazgató, aki tudja, hogy ezen intézkedések nem fognak mindenkinek tetszeni, de szerinte fontos az átláthatóság és a törvényesség, és ezek alapján történnek majd az átalakítások.

