Tavasszal indulhat a pereskedés az üdülési jegyekért

Három éve nem kaptak üdülési jegyet a kórház alkalmazottai, jogi útra kerül az ügy • Fotó: Erdély Bálint Előd

A bizonytalankodók miatt hosszabbította meg korábban a per megindításához szükséges aláírásgyűjtést az egészségügyben dolgozók érdekvédelmi szervezete. Nem a szakszervezeti tagok vagy a Sanitas-szimpatizánsok bizonytalankodtak, hanem azok közül néhányan, akik egyik csoportba sem tartoznak – mondta el Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei vezetője. Magyarázatként hozzáfűzte,

a szakszervezet nem perelhet azok nevében, akik nem tagjai vagy szimpatizánsai az érdekvédelmi tömörülésnek, és a bizonytalankodók azon dilemmáztak, hogy belépjenek-e valamelyik csoportba.

Mindkét kategóriába tartozók hozzájárulást fizetnek a Sanitasnak – a tagok a bérük 1 százalékát, a szimpatizánsok a 0,6 százalékát –, cserébe kollektív jogvédelmet biztosít számukra az érdekvédelmi tömörülés, illetve a tagok számára bizonyos ünnepi, illetve alkalmi juttatásokat is.

HIRDETÉS

A bírósági per megindítását a szakszervezeti tagok mind támogatják, 730-an írták alá az erre vonatkozó nyomtatványt, és mintegy 200 szimpatizáns is megtette ezt, sőt olyanok is, akik egyik kategóriába se tartoznak, de utóbbiak nevében nem tud perelni a szakszervezet – mondta el Nyulas Emma, megjegyezve, a bíróság kérheti azt – és erre volt is példa nemrég egy másik megyében –, hogy igazolják, a meghatalmazók tagjai valamilyen formában az érdekvédelmi tömörülésnek.

A pert áprilisban indítják el,

miután a szakszervezet jogtanácsosa összeállította az ehhez szükséges iratcsomót. A székelyudvarhelyi kórház alkalmazottai 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban sem kaptak üdülési jegyeket, a per megindítását támogató alkalmazottak száma alapján legalább négymillió lej az összértéke a székelyudvarhelyi kórház által az elmúlt három évben ki nem adott üdülőjegyeknek.

Gyergyószentmiklóson is pert indítanak



A Sanitas szakszervezet megyei kirendeltsége mintegy negyven, a gyergyószentmiklósi kórházban dolgozó alkalmazott – többségükben a kisegítő személyzet tagjai – ügyében is bírósági pert indít. Utóbbinak az az oka, hogy az említett alkalmazottak számára nem fizette ki a kórház a hétvégi munkanapokra járó bért, egy részük esetében 2019 decembere, másik részük esetében 2019 novembere óta.