Tavasszal fejezik be a lakótelep felújítását

A csíkszeredai Kalász lakótelep egy része félkész állapotban marad a tél folyamán, a tavaly elkezdett felújítást jövőben fejezik be. A közlekedés feltételeit biztosítják, de még el kell viselni egy ideig az építőtelepi körülményeket.

A Szent Ágoston téren parkoló, járda és bevezető útszakasz készül • Fotó: Gábos Albin

A felfelé vezető lépcsősor alsó szakaszát jelenleg elzárták a gyalogosok elől, ez csak jövőben készül el, de mint megtudtuk, a lépcsőkkel is elkezdenek dolgozni idén.

a járdák, az úttest, illetve a parkoló egy részének alapozása a kövezésig nemsokára elkészül, és ha az időjárás engedi, egy aszfaltréteget is lehet teríteni a tömbházhoz vezető útra, és kialakítják a második parkolót is.

Jelentős változáson ment át idén a Kalász lakótelep, amelynek felújítása, és az ezzel járó akadályok, nehézségek alaposan felforgatták az ott élők mindennapjait. Jelenleg a legkevésbé a lakótelep alsó része járható, a Szent Ágoston téren a földmunkák után most a járdák, az úttest és a parkolók körvonalai rajzolódnak ki a szegélykövezéssel.

Gyalogosan most a Hunyadi János utcán tovább haladva, egy, a parkolókhoz vezető új lépcsőn, vagy a Szent Ágoston templom melletti kiszélesített sétányon lehet feljutni a lakótelep felső részébe. Nemsokára az új utcai lámpák is világítani fognak a téren, az alpolgármester azt ígérte, lakótelep többi részén is, ahol jelenleg nem működik a közvilágítás, igyekeznek ezt biztosítani néhány napon belül.

HIRDETÉS

Szőke Domokos elmondta, a felújítás során a közvilágítás kábelei, illetve a több ponton megjelenő térfigyelő kamerákhoz szükséges gyengeáramú vezetékek kerülnek a földbe. A villanyvezetékek csak a Tető utcának a Venczel József utca irányába vezető részén vannak oszlopokra rögzítve, ezek egyelőre ott is maradnak.