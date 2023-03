Tavaly nyertek, idén építkeznek, jövőben fociznának

a munkát megelőzően a talaj kiegyenlítésére és a támfalak megépítésére is szükség van.

Előkészítik a terepet

A támfalak megépítése és a talaj kiegyenlítése érdekében tavaly terveket készíttetett az önkormányzat, és közbeszerzési eljárás során találtak kivitelező céget a munka elvégzésére. A földmunkák már zajlanak, a tervek szerint áprilisban be is fejezik. Ezt követően rövid belül nekifoghatnak a sportcsarnok megépítésének, melyet a diákok mellett civil szervezetek is használhatnak majd.

Lőrincz Csaba hozzátette, már elkészültek az új létesítmény közművesítésével is, így ez sem fogja akadályozni a kivitelezést. Rámutatott, a projekt megvalósításához nagyjából egymillió lejjel kell hozzájárulnia a helyi önkormányzatnak, ami nagyon megterhelő a jelenlegi gazdasági helyzetben. Éppen ezért úgy gondolja,