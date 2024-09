Hirdetés

Több gyártó vakcináját is meg lehet kapni a Maros megyei patikákban, már be is szerezték valamennyit a megye gyógyszertárai, több páciens már ki is váltotta az oltóanyagot, amelyet a háziorvosnál kell beadatni – közölte Logigan Maria Nicoleta, a Maros megyei gyógyszerészek kollégiumának vezetője.

Idén csak a háziorvosnál adják be

„Az elmúlt évben voltak olyan patikák is, ahol igényelni lehetett az oltóanyag beadását is, idén már nem lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást, csak a háziorvosnál lehet beadatni” – tette hozzá a gyógyszerészek kollégiumának vezetője. A nagy gyógyszertár-láncokban és a kisebb patikákban is lehet már kapni többféle gyártó oltóanyagát,