Tartja az évi százezer fölötti látogatószámot a Mini-Erdély Park

Az előző évhez hasonlóan 2023-ban is hozzávetőlegesen 120 ezer látogatója volt a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn kialakított Mini-Erdély Parknak és Bogárparknak.

Mint hangsúlyozta, a nyári hónapok a legforgalmasabbak, ilyenkor 1500–2000 látogatót is jegyeznek naponta, de egész évben van érdeklődés a létesítmények iránt, így azok télen is nyitva tartanak, csak azokon a napokon zártak be, amikor erősen havazott.

Fazakas Szabolcs beszámolt arról is, hogy a Mini-Erdély Park tavaly Olaszországban elnyerte az Arany Póni díjat, amelyet a legjobb és legkreatívabb tematikus parkoknak ítélnek oda.