Tarolt a Bagossy Brothers Company a Petőfi Zenei Díjátadón

A hagyományos, nyári időpont helyett január 23-án a Duna TV showműsorában adták át ötödik alkalommal a Petőfi Zenei Díjakat. Kilenc kategóriában hirdették ki a 2020-as év legjobbjait. A gálán fellépett a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company is, a zenekar három kategóriában is érdekelt volt, és mindhárom díjat elnyerték.

A Petőfi Zenei Díjátadó show keretében az elmúlt év legjobb magyar zenéi és előadói kerültek középpontba, és megemlékeztek azokról a legendákról is, akik tavaly elhunytak. Elsőként az év férfi előadója kategóriában hirdettek győztest, ezt a díjat Bagossy Norbert vehette át, aki megköszönte a zenekar tagjainak, a barátainak és elsősorban az édesanyjának, hogy eltűrte, amikor 15 évesen hamisan gitározott, és elmondta, reméli, hogy mielőbb találkoznak. „Ez a díj önbizalmat tud növelni a jó értelemben, hiszen azt jelképezi, hogy amit az ember csinál, az jó, és hitet ad a folytatásra még ebben a pandémiás időszakban is, és azt is jelzi, hogy jó helyen vagyok" – nyilatkozta Bagossy Norbert, 2020 férfi előadója. Testvére, Bagossy László, a Bagossy Brothers Company basszusgitárosa elmondta, neki Norbi már a zenekar megalakulása óta, vagyis közel nyolc éve az év előadója, és nagyon örül, hogy ezt már nem csak ő gondolja így, hanem a szakma és a közönség is.

2019. decembere óta több mint 10 milliószor nézték meg a YouTube-on a Bagossy Brothers Company Visszajövök című dalának videóklipjét, amely az év videóklipje lett. Talán a legfontosabb ebben a videóklipben, hogy az otthonunkat mutatja be. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy bemutassuk azt, honnan jövünk, és ez az ékes példája, hogy mi is a gyergyóiság nekünk – hangsúlyozta Bagossy László. A Petőfi Zenei Díjátadón a harmadik jelölést is díjra váltották, hiszen ők lettek az év zenekara. Bagossy László kiemelte, hogy fontos számukra, hogy figyel rájuk a szakma, tudnak arról, hogy létezik a Bagossy Brothers Company, ugyanakkor a közönségnek nagy szava van abban, hogy mindhárom díjat átvehették, és ezt külön köszönik a Hegyilevegő rajongói csoportjuknak.

Bagossy Norbert elmondta, nem számítottak arra, hogy mindhárom díj az övék lesz. Közönség nélkül nincs zenekar, és a zenekar a közönséggel együtt egy nagy család – hangsúlyozta az együttes énekese. Az 5. Petőfi Zenei Díjátadó egy Bagossy Brothers Company dalegyveleggel zárult, felcsendült nem csak a Visszajövök, hanem az Olyan Ő, a Van ez a hely, a Valahol itt is. Az év női előadója Rúzsa Magdi, dalszövegírója Molnár Tamás, felfedezettje a Tortuga Zenekar, az év dala Rácz Gergő és Orsovai Reni előadásában a Mostantól lett. Az év akusztikus koncertje kategóriában jelölt volt a gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar is, akik ugyan ezúttal alulmaradtak Demjén Ferenccel szemben, de már a jelölés is jelentős elismerés. Az év gitárosa Madarász Gábor, billentyűse Lepés Gábor, ütőhangszerese Bánfalvi Sándor lett. Életműdíjat Horváth Charlie vehetett át.