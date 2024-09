Tárgyal, keresi a megoldásokat, de döntéseket még nem hozhat Nagy Zoltán

„A probléma az, hogy sok esetben nagyon sürgetnek a határidők: idén, illetve jövő tavasszal lejárnak a pályázati kiírások, amelyekre – ha most elszalasztjuk – csak hét év múlva lennének hasonló lehetőségek” – mutatott rá a Székelyhon megkeresésére válaszolva Nagy Zoltán. Amint elmondta, a városházán is egyeztetett korábbi és új irodavezetőkkel, szakemberekkel, főként a beruházásokat, fejlesztési projekteket illetően. Igyekszik a munkaerőhiányra is megoldásokat találni,

Nagy Zoltán leendő gyergyószentmiklósi polgármester másfél hónapja kezdte el feltérképezni mindazt, amit kívülről vagy félig kívülről meg lehet tudni. A Gyulafehérvári Központi Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatójával is egyeztetett a futó projektekről és jövőbeli lehetőségekről. Bukarestben több minisztériumban is tárgyalt, azt járja körül, hogy a jelenlegi projektek problémáira milyen megoldásokat lehet találni, és milyen új lehetőségek lehetnek még, amelyeket ki lehet használni.

– fejtette ki a magát „tárca nélküli polgármesternek” nevező Nagy.

Folynak az egyeztetések a politikai szereplőkkel is

Csergő Tibor jelenlegi, hamarosan leköszönő polgármesterrel is elindult egy normális kommunikáció, szó van akár közös munkáról is, ami a mandátumváltásig lévő rövid időszak alatt történne. A képviselő-testület tagjaival is elindult az együttműködés, több bizottsági ülésen is részt vett.

Nagy Zoltán független jelöltként nyerte meg a választást, de nyilván szüksége van a politikai támogatásra is ahhoz, hogy eredményeket tudjon elérni. Amint elmondta, Barti Tihamérrel, az RMDSZ gyergyószéki szervezetének vezetőjével és Bende Sándor parlamenti képviselővel is működik a kapcsolat, abban is ők segítették, hogy Bukarestben, a minisztériumokban fogadják, és érdemi tárgyalásokat tudjon ott folytatni.