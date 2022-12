Tapintható feszültség: két, időzített bombaként viselkedő férfi garázdálkodik Nagygalambfalván

Ablakokat, kirakatokat tör be, autókat rongál, fenyegetőzik, illetve terrorizálja a nagygalambfalvi lakókat két helyi roma férfi. Egyikük a helyi ortodox műemléktemplom kerítését is elbontotta, ráadásul nemrég több mint fél órára lezárta a 137-es megyei utat. A polgármester szerint – aki a károsultak egyike – közveszélyes a két férfi, ezért a hatóságok segítségében bízik. Meg szeretné előzni a nagyobb gondokat.

Fülöp-Székely Botond 2022. december 29., 09:242022. december 29., 09:24 2022. december 29., 18:272022. december 29., 18:27

Gyakorlatilag két testvér okozza a gondokat Nagygalambfalván – immáron két esztendeje –, akik külön-külön követik el a garázdaságokat, rongálásokat és egyéb kihágásokat – meséli találkozásunkkor Gyerkó Levente helyi polgármester, aki maga sem tudja megítélni, hogy a tettesek mentális problémákkal küzdenek vagy csak megjátsszák azt. Bűncselekmények, kártérítés Tavaly februárban egyikük fényes nappal, minden előjel nélkül betörte a Nagygalambfalva központjában lévő üzlet kirakatát – idézi fel a problémák kezdetét a polgármester. Mint mondta, ekkor

történt ugyan feljelentés, de mivel a tettes rokonai kifizették a károkat, azt hamar vissza is vonták.

Időközben azonban kiderült, hogy egy autót is megrongált a férfi, ám abban az esetben is hasonló megoldás született. Az ámokfutása ezt követően sem maradt abba, az elkövető a továbbiakban szomszédja házának ablakait törte be, szelektív szeméttározókat, illetve egy autót rongált meg.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Szülei pedig fizették a károkat, így az emberek jobbnak látták a hatóságok bevonása nélkül rendezni ügyeiket. A mai napig tartanak tőle a központban lévő üzletek kiszolgálói, hiszen rendszerint a zsebéből kilógó késekkel érkezik vásárolni.

Folyamatosan derülnek ki az újabb és újabb hasonló esetek. Például videófelvétel is van arról, ahogy éppen a saját feleségét veri, de arról is tudni, hogy saját háza ablakait is betörte. Ott tartunk, hogy a szülők már nem merik felügyelet nélkül kiengedni a gyerekeket, mert attól tartanak, hogy bántalmazza őket a férfi vagy éppen a testvére

– fogalmazott Gyerkó. Műemlékrongálás, útlezárás A másik elkövető bűnlajstroma sem rövidebb. Ő a polgármester házának közelében lakik, így az elöljáró személyes tapasztalatból tudta elmondani, hogy hányszor kellett kimentse a szomszédság a feleséget az agresszív férfi kezei közül.

A nőt egy anyaotthonban helyezte el a helyi önkormányzat, ám férje ott is rátalált, így hamarosan újabb bántalmazások történtek.

Végül a kétgyerekes anya megszökött a településről, ám lányait nem tudta magával vinni, így értük is aggódik a közösség. A férfi más kihágásokat is elkövetett, például összeverekedett a hatóságokkal, tönkretette a közkút kerítését, és számos forgalmi táblát kidöntött a községközpontban. Késsel fenyegette meg a polgármester feleségét és unokáit, mondván, hogy a „szívüket a kezükbe adja”. Ezután nem sokkal saját kocsiját is összetörte, amelyet végül a rendőrség és az önkormányzat közösen szállíttatott el, mivel a jármű akadályozta a forgalmat. Két hónapja lebontotta a nagygalambfalvi ortodox templom B-kategóriás emlékműnek számító kerítését, kijelentve, hogy ott fog házat építeni az udvaron. Ezt nyomatékosítva fát és szemetet hordott a helyszínre és a szekerét is odavitte. Végül a rendőrség bevonásával, illetve a szociális segélyben részesülők segítségével sikerült kitakarítani az udvart.

Legutóbb december 22-én nyilvánult meg agresszívan, amikor betörte a polgármester házának ablakait, majd nagy köveket, téglákat és egyéb tárgyakat dobált a 137-es megyei út közepére, majd ezekhez kötötte a lovát, ezáltal mintegy harmincöt percig bénítva meg a forgalmat.

Végül a rendőrök tettek rendet és feljelentés is történt, aminek nyomán 24 órás őrizetbe vették a tettest a hatóságok. Mostanra azonban ismét szabad, ami nem csak megrémíti, de fel is háborítja a közösséget. Tartanak az elkövetőktől Utóbbi elkövetőről mesélt lapunknak egyik károsult – aki a megtorlástól tartva nem vállalta a nevét –, ő pedig úgy tudja, hogy mentális gondokkal küzdhet a férfi. Megállapítását arra alapozza, hogy korábban meglepően segítőkész volt, mostanra azonban teljesen kiszámíthatatlanná vált. A károsult azért vonta vissza a rendőrségi feljelentést, mert egyszerűbbnek látta, ha nem bonyolítja az ügyet, főleg, hogy a tettes testvérétől megkapta a járműve megjavításához szükséges pénzt. Hirdetés Az egyik központi üzlet tulajdonosa megerősítette, hogy kolléganői félnek az említett elkövetőktől, akik időnként agresszívan nyilvánulnak meg a boltban.

Még a helybéli cigányok is félnek az agresszoroktól, rögtön távoznak a boltból, ha valamelyik bejön. Én rendet tudok ugyan teremteni, de sajnos én sem vagyok mindig itt

– fogalmazott. Major Szilárd, egy másik üzlet tulajdonosa elmesélte, két éve az egyik férfi látszólag ok nélkül jött be a boltba fényes nappal, majd az árucikkek közül két fejszenyelet ragadott ki és azzal verte szét az üzlet kirakatát. Az ott dolgozó eladónők azóta is tartanak az elkövetőtől, aki az elmúlt időszakban is többször vált agresszívvá a helyszínen. Éppen ezért legális önvédelmi eszközöket is adott munkatársainak, hogy probléma esetén megvédhessék magukat. Csitítja a közösséget Gyerkó Levente a hatóságok cselekvőképességében bízik, hiszen mindenképp meg szeretné előzni, hogy nagyobb bajok történjenek. Éppen ezért nem is vonta vissza az őt ért kár miatt tett feljelentését, és ugyanerre biztatja falus társait is.

Ez a két személy egyszerűen közveszélyes, időzített bombaként járnak a faluban, így minden törvényes lehetőséget ki kell használni a közösségből való eltávolításuk érdekében. Nem magamat féltem, hanem a családtagjaimat és a közösségem tagjait

– szögezte le, megjegyezve, hogy hamarosan ügyvéddel is beszélni fog a lehetőségeiről. Tenni szeretne ugyanakkor azért is, hogy a szomszédjában lakó férfinál maradt – mindössze tizenhat négyzetméteres házban lakó – tíz- és tizenkét éves kislányok biztonságba kerüljenek.

Fotó: Erdély Bálint Előd