Tapasztalt vállalkozóktól tanulhattak a fiatalok

Mint fogalmazott, manapság egyszerűbb vállalkozni, de nem könnyebb, hiszen most is kihívásokkal kell szembenézni, akárcsak 10–15 évvel ezelőtt, még ha ezek a kihívások másabbak is. Beszédében kitért arra is, hogy a kezdő vállalkozóknak érdemes csatlakozniuk az egyesülethez, hiszen ott sok segítséget, tanácsot, támogatást kaphatnak a tapasztaltabb vállalkozóktól.

Miklós István egy pályázatíró cég képviselőjeként a pályázatokról tartott előadást. Mint kifejtette, a dokumentáció összeállításakor minden feltételre oda kell figyelni, minden iratot ellenőrizni kell, mert előfordulhat, hogy értelmezési hibákból adódó vagy más hiányosságok miatt visszautasítják a pályázatot. Elmondta továbbá, hogy

a pályázatoknál leggyakrabban felvetődő problémák egyike a rendezetlen tulajdonjog.

Nagyon fontos ugyanis, hogy az érintett terület, ingatlan a pályázó nevén legyen, tehát ha cég pályázik, akkor a cégnek kell a bejegyzett tulajdonosnak lennie. Szintén megfontolandó, hogy lehet-e tartani a leadási határidőt, hiszen bele kell számolni a bürokratikus, lassú ügyintézést a különböző hatóságoknál az engedélyek és egyéb iratok igénylésekor.