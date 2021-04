Tanuszodát fognak építeni Csíkszentkirályon

Az úszásoktatás mellett a kikapcsolódást is fogja szolgálni az a szabványméretű tanuszoda, amelyet Csíkszentkirályon építtet az Országos Beruházási Társaság (CNI). A Borsáros-fürdő mellé tervezett létesítményt a szomszédos települések, de a turisták is használhatják majd, hozzájárulva a fenntartási költségekhez.

A Borsáros-fürdő tanuszodával és autós kempinggel is bővül a tervek szerint • Fotó: Veres Nándor

Csíkszéken a második, Hargita megyében a negyedik tanuszoda építését kezdheti meg a fejlesztési minisztérium alárendeltségébe tartozó intézmény, amely Gyergyószentmiklós, Gyergyóremete és Csíkszentdomokos után Csíkszentkirályon is zöld utat kapott a beruházásra.

A község tavaly nyújtotta be pályázatát, azzal indokolva a létesítmény szükségességét, hogy a meglévő Borsáros-fürdőt, amely benti medencével, pezsgőfürdővel és szaunával is rendelkezik, megfelelően kiegészítené egy olyan tanuszoda, ahol a helybéli és a környékbeli települések diákjai számára úszásoktatást, az igénylőknek pedig úszási lehetőséget tudnak biztosítani – ismertette megkeresésünkre Székely Ernő, a község polgármestere. Így

nem is volt kérdés, hogy az uszoda helye a fürdő szomszédságában lesz,

ehhez viszont még területet is kellett vásárolnia az önkormányzatnak, hogy rendelkezésre álljon a kért negyven ár telek. A földgázellátás biztosítása is a feltételek között volt, ezért a vezetéket eljuttatták a kiszemelt helyszínre, és csatlakoztatták a fürdőt is – tudtuk meg. Mivel az ivóvíz-, villany- és szennyvízhálózat is rendelkezésre áll, a közművesítést biztosítani tudja a község a létesítmény számára.

Idén elkezdődhet a munka

Székely Ernő azt is elmondta, hogy a fürdő mellé egy autós kempinget is tervez a község, így ha az uszoda elkészül, a turizmus számára is nagyobb vonzerőt jelent majd a fürdő, jobb kihasználtságot biztosítva. A turisztikai lehetőségeket kiegészíti a közeli Büdös-fürdőre vezető út mentén kialakított piknikezőhely, ahol az egykori bányához tartozó épületet felújítják, akárcsak az üdülőtelepen lévő önkormányzati tulajdonú menedékházat.

HIRDETÉS

A tanuszoda éves fenntartási költsége mintegy 500 ezer lej lesz, Csíkszentkirályon arra számítanak, hogy ennek jelentős részét saját jövedelemből elő tudják teremteni, amit a költségvetésből kell kiegészíteni. Az építkezést várhatóan idén el tudják kezdeni, miután meglesznek a szükséges geológiai tanulmányok meg a topográfiai felmérés, és

ha minden a terv szerint halad, jövőben el is készül a típustervek alapján épülő tanuszoda.

Ebben egy 12,5 méter szélességű és 25 méter hosszúságú medence kap helyet, öt úszósávval, amelyek szélessége 2,5 méter. A medence legkisebb mélysége 1,20, legnagyobb pedig 1,80 méter, az épületben öltözők, mosdók, zuhanyzók is lesznek, valamint elsősegélyszobát alakítanak ki.