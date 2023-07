Tanultam, ez a titok – mondja Maros megye legjobb magyar érettségizője

A gyönyörűen felújított Bolyai gimnázium előtt találkozunk, hogy a volt alma materével együtt is megörökítsük Tăurean Laura Évát, aki az idei érettségi vizsgán Maros megyében, a magyar diákok közül a legjobb eredményt érte el. Beszélgetésünk során egy lelkes és szerény fiatal hölgyet ismerünk meg.

Amikor az érettségire való felkészülésről érdeklődtünk, azt mesélte, hogy rendszeresen tanult az elmúlt négy év alatt, de azért sok minden másra is időt fordított, hiszen tudta, hogy fontos a közösségépítés, kikapcsolódás is.

Bár sokan mondták neki, hogy a tizenkettedik osztály egy szempillantás alatt le fog járni, mégsem hitte, amíg meg nem tapasztalta. Sajnálja, hogy az év végi búcsúzások nem a megszokott rendben zajlottak a tanárok sztrájkja miatt, de azt az időt is ki tudta használni, hogy tanuljon.

A próbaérettségi után kezdett komolyabban készülni, és kihasználta a vizsga előtti három hetet is, amikor már le voltak zárva, elbúcsúztak, és csak a tételekre tudott összpontosítani. Úgy érzi, hogy a természettudomány szakon megtanultak rendszerezni, átlátni dolgokat, és egyszerűbb volt így a tanulás.

A matematika vizsgától félt a legjobban, örvendett, amikor látta, hogy nem túl bonyolultak a feladatok, és nagyon figyelt, hiszen, mint mondta, az egyszerű tételeket könnyen el lehet rontani. Tízest kapott a megoldásokra. Románból, bár vizsga előtt arra gondolt, hogy de jó lenne Camil Petrescut kapni, végül mégis a másik tételt, a Iont választotta, mert az egyszerűbbnek tűnt. Úgy érezte a magyar és a román vizsgán is, hogy kevés volt az idő kidolgozni minden tételt alaposan.

Mutatta a logikai kérdéseken alapuló kérdéssort, ami hasonló ahhoz, amiből majd vizsgáznia kell. Megtudtuk tőle, most az a trend, hogy a fiatalok a siker reményében az orvosi, jogi és mérnöki egyetemekre mennek. Beszélt arról is, hogy izgalommal várja az egyetemi éveket is, de kicsit szomorú, hiszen tudja, hogy az elmúlt négy évhez hasonlóban része már nem lesz.