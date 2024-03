Tantermekben a „nagy testvér”: így kevesebb a zaklatás

Marosvásárhelyen többnyire a fizikai zaklatások visszaszorítása miatt kérték szülők a kamerás megfigyelést a tantermekben, és van olyan osztály, ahol a „nagy testvér” beüzemelése óta nem észleltek ilyesmit. Azonban csak oda szerelhetnek megfigyelőkamerát, ahol a szülők többsége és a tanárok is beleegyeznek, a felvételeket nem lehet nyilvánosságra hozni, a szülőnek is csak írásos kérés alapján mutatják meg.

A tavaly nyáron elfogadott törvény értelmében elég, ha a szülők többsége kéri a videokamerák felszerelését az adott osztályterembe, de szükség van az osztályban tanító pedagógusok beleegyezésére is, majd az iskolai vezetőtanács döntése alapján kezdődhet a kivitelezés. Az audiovizuális megfigyelőrendszerrel felszerelt oktatási intézmények biztosítják a felvételek bizalmas és magánjellegét.

A marosvásárhelyi hetes számú általános iskola két osztályközösségében is – egy hetedik és egy nyolcadik osztályban – kérték a szülők a kamerák felszerelését, mert fizikai bántalmazások történtek a tanulók körében. Körtesi Sándor iskolaigazgató szerint nagyon hasznosnak bizonyult a videomegfigyelés, hiszen azóta nem történt az osztályban – legalábbis látható módon – zaklatás.

Azt kértem, ne csak az egyik szülő, hanem mindkettő írja alá a kérést, tehát mivel 22 diák van az osztályban, 44 aláírás érkezett, de a tanítónőn kívül a betanító tanároknak is el kellett látniuk kézjegyükkel a kérést. Végül a vezetőtanács úgy döntött, felszerelhetik a kamerákat az adott osztályban

– osztotta meg velünk az igazgató.

Mint hozzátette, itt is a zaklatások miatt volt rá igény. Pár gyerek belekötött a többiekbe, zavarta a tanulást, ezért döntöttek a szülők a kamerák mellett, amelyeknek „pszichikai sorompóként” kellene működniük a zaklató gyerekek esetében. Bár már az is segített, hogy beszéltek róla, szülői értekezletet tartottak az iskolaigazgató jelenlétében, aki meg is látogatta a tanórákat.