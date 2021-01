Tanórák után vagy szombaton pótolnák a lemaradást

Valahogy pótolni kell a lemaradást. Ha a hétköznap erre nem elég, akár szombatonként is lehetséges lenne iskolába járni • Fotó: Gábos Albin

A minisztérium vezetője egyelőre nyilatkozatok szintjén említette meg a szombati pótlás lehetőségét, de hangsúlyozta, minden pedagógus maga döntené el, hogy milyen szintű és mennyiségű pótlásra lenne szüksége a diákjainak.

„A felzárkóztató intézkedések több tanórát foglalnak magukba a második félév programjában előírtaknál. A póttanórák száma attól függ, hogy a tanárok hogyan ítélik meg a lemaradásokat. Ha egy-két óra elég nekik erre hétfőtől péntekig, az nagyon jó, ha háromra van szükségük, akkor ezt a tanárok és a diákok közösen döntik el. Ha megegyeznek, hogy szombaton szeretnének találkozni, hogy a tanárok segítsenek a diákoknak bepótolni a tananyagot, akkor nincs okunk ezt megakadályozni, éppen ellenkezőleg, de ez a tanár és a diák közös döntése lesz” – mondta el Sorin Cîmpeanu a román köztelevízió műsorában.

Kerítenek rá pénzalapot

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) Maros megyei elnöke is csak sajtónyilatkozatok szintjén hallott a szombati pótlás lehetőségéről, semmilyen hivatalos döntés nem született még erről. Mint fogalmazott, az eddigi nyilatkozatokból az derült ki, hogy erre pénzalapot fognak elkülöníteni, és a pedagógusok önkéntes alapon jelentkezhetnek a feladatra, és azokkal a diákokkal pótolnak, akiknek szüksége van erre a lemaradások miatt.

Ha a diákok mennének szombatonként, tanárok is kerülnek, akik ezt elvállalják. De még nincs semmilyen formája ennek, csak nyilatkozatok szintjén volt erről szó. Valószínűleg tanórára fizetnék, hiszen nincs más módja enne

– fejtette ki a FSLI megyei elnöke.

Csökkentené a motivációjukat a szombati tanóra

Márton Krisztina, három iskolás korú gyerek édesanyja lapunknak úgy fogalmazott, nem tartja jó ötletnek a szombati pótlás lehetőségét, hiszen azzal, ha többet tartjuk a gyerekeket iskolában, nem lesz nagyobb a haladás.

Ha megfosztjuk őket az esetleges hétvégi hosszabb családi együttlétektől, kirándulásoktól vagy más tartalmas kikapcsolódásoktól, amihez amúgy is nehéz összehangolni a család idejét, csak csökkentjük a motivációjukat. Úgy érzem, ez most egy átmeneti időszak volt, amitől nem lesz butább ez a generáció, ha valóban lejár ennyivel

– fejtette ki véleményét az édesanya. Mint hozzátette, az elemi osztályok tanítói biztosan ismerik annyira az osztályukat, hogy át tudják helyezni a hangsúlyt az online oktatás okozta hátrányok pótlására a meglévő időben, a nagyobbak esetében pedig a végzős osztályoknak lenne szüksége segítségre a vizsgára készülésben, de az édesanya így sem tartja jónak még jobban kinyújtani az amúgy is sok iskolában töltött időt.

Talán a vizsgára készülőknél fel lehetne kínálni a délutáni felkészítő órák lehetőségét, de ebben is helyet kell hagyni a pedagógusok és szülők döntésének

– fogalmazott az édesanya.

A vizsgákra kért tananyagon változtatni kell

Szepessy László, a Maros Megyei Diáktanács elnöke szerint a teljes képet figyelembe véve logikus döntés lehet az, hogy ahol egyáltalán nem működött az online iskola, valahogy pótolni kell a lemaradásokat, akár úgy, hogy hetente egy-két órával többet maradjanak a tanulók, de ha így sem lehet, akkor a szombati oktatás is egy lehetséges út.

„Amit mi támogatunk, hogy a vizsgára kért tananyagot adaptálni kell, hiszen a tavalyi hetedikesek és tizenegyedikesek most vizsgák előtt állnak, de mivel tavaly a második félév kimaradt, és nem is volt kötelező az online oktatás, azt sosem pótoltuk be intézményes szinten, és ehhez kellene a vizsgákat is igazítani” – fejtette ki a tanulókat képviselő diákszervezet véleményét a Bolyai Farkas Gimnázium tanulója.