Tanárok és diákok is tanulnak az európai uniós programok révén

A kötelező iskolai oktatás mellett számos más rendezvény és képzés van a marosvásárhelyi Bolyai gimnáziumban és ezekre a továbbiakban is oda fognak figyelni – hangsúlyozta a Székelyhonnak Hajdú Zoltán az iskola igazgatója. Mint elmondta:

Marosvásárhelyen tematikus hetek, kerekasztal-beszélgetések során foglalkoznak ezzel az igencsak időszerű témákkal, segítenek nekik a Sapientia egyetem tanárai, de civil szervezetek és cégek is.

A modern világ kihívásai

A Kristálytiszta elektronika program immár harmadik kiadásához érkezett, s mint Mátéfi István programvezetőtől megtudtuk, ennek keretében a diákok az elektronikával, robotikával ismerkedhetnek. Egy magyarországi cég bemutató leckéket készített nekik, és ezek alapján mind többet és többet megtudtak a diákok a számítógépek és okostelefonok alkatrészeiről, működéséről. A Kristálytiszta elektronika oktató videókat is tartalmaz és angol nyelven lesz, hogy a diákok megtanulhassák az angol szakkifejezéseket is.

Figyeljünk oda egymásra

A volt katolikus iskola tanára, Dr. Puskás Bajkó Albina a Döntsük le a falakat elnevezésű programot mutatta be, amelynek célja érzékenyíteni a diákokat a fogyatékkal élőkkel szemben. A program keretében megismerkedhetnek a diákok a hazai fogyatékkal élőkkel, de Litvániába, Spanyolországba és Magyarországra is utazhatnak, ahol szintén a fogyatékkal élők hétköznapjaiba nyerhetnek betekintést. Marosvásárhelyen megszervezték a fogyatékkal élők számára a sportvetélkedőt, de a program keretében kipróbálták már a kerekesszékek használatát és egy olyan kerékpárt is, amelyet kézzel kellett hajtani.