Tanácsokat adnak Facebookon a biztonságosabb internethasználatért

Képünk illusztráció • Fotó: Boda L. Gergely

A minikampányt Péter Boglárka és Nagy Ugrai Orsolya, a szervezet felnőttképzési projektmenedzserei bonyolítják le. Amint előbbi elmondta, felnőttképzési ernyőszervezetként már

tavaly elkezdtek több projekt keretében odafigyelni erre a témára, idén pedig többet is foglalkoznak ezzel, mert úgy látják, a szülők részéről is van igény arra, hogy többet tudjanak az online veszélyekről, és a fiatalok is igénylik az információkat ahhoz, hogy biztonságosabban, tudatosabban internetezhessenek.

A megyei önkormányzattal, a Hargita Megyei Kulturális Központtal és az Áradat Egyesülettel közösen megjelentetett Kisokos Nagyokos folyóiratuk legutóbbi számának is az online biztonság, a tudatos médiahasználat volt a fő témája, tudatosító, felvilágosító munkát végző szakemberek írtak cikkeket erről. A folyóirat illusztrációit a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola diákjai készítették, Kovács Ildikó pedagógus irányításával.

Annak érdekében, hogy a szakemberek gondolatai, tanácsai minél több emberhez eljussanak, elindították a Pro Educatione Egyesület Facebbok-oldalán a kampányt, a cikkekből különböző témákban üzeneteket, hasznos tanácsokat fogalmaznak meg és heti egy vagy két alkalommal, a székelyudvarhelyi diákok illusztrációval kiegészítve közzéteszik ezeket.

Arra bátorítják az üzeneteket olvasókat, hogy terjesszék is ezeket, osszák meg őket. A Facebook-mellett a szervezet kapcsolati hálójában e-mailen is továbbítják az üzeneteket.