Támogatásra van szükség egy súlyos állapotban lévő csíkszeredai férfi kezeléséhez

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Tavaly januárban, éppen az 59. születésnapján lett rosszul otthonában egy csíkszeredai férfi, aki azóta is küzd az életéért. Szerkesztőségünket lánya, Lőrincz-Váta Emese kereste fel, hogy elmesélje történetüket és segítséget kérjen a családnak. Mint felelevenítette, a férfit a kritikus napon 27 perc után tudták újraéleszteni, ezután a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították. A hosszan tartó oxigénhiányos állapotnak azonban súlyos következményei lettek, a férfinek nem sok esélye volt a túlélésre.

Sokba kerül a kezelés

A férfi a tavaly év eleji beutalása óta kisebb nagyobb megszakításokkal idén júniusig kórházban volt. Ezután vitte haza a család, és azóta otthon ápolják. „

Nem egyszerű az ellátása, tracheostomás kanülje van (a tracheotomia jelentése légcsőmetszés – szerk. megj.), katétere, sztóma táplálása, egy kórteremet kellett berendezni számára. A másfél év alatt sokszor búcsúztunk el tőle, sokszor kértünk imát érte és értünk, mert éreztük, elfogyott az erőnk, és rengetegszer kerestük a miértekre a választ, a bürokrácia útvesztőjében a kiutat. Vegetatív állapot hangzott el sokszor, nincs erre az megoldás, ápolást igényel, ez volt a prognózis. Hittünk a csodában, próbálkoztunk többfelé, hátha lehetne javítani az állapotán valamelyest, de elutasítottak mindenhonnan

– emlékezett vissza a nő.

HIRDETÉS

A hosszas sikertelen próbálkozás után aztán idén felcsillant a remény a család számára: egy ideggyógyász hívta fel a figyelmüket, hogy bár súlyos a helyzet, nem lehetetlen, hogy megfelelő kezeléssel változás következzen be a férfi állapotában. Megnevezett egy magánklinikát Maros megyében, ahol rehabilitációval foglalkoznak, és fogadnak ilyen súlyos állapotú betegeket is. Megkeresték a klinikát, ahol fogadták is a férfit, az első kezelése június 15-én kezdődött. Ezen a klinikán hiperbár oxigénterápiával kezelik a betegeket, azaz

100 százalékos tisztaságú oxigént juttatnak a szervezetbe 180 percen keresztül, illetve speciális gyógytornával és gyógymasszázzsal stimulálják az izmokat.

„A kezelések drágák, napi 700–800 lejbe kerül az ott tartózkodásuk, mivel édesanyám is vele kell legyen. Most egy három hetes kezelést kap kezdésnek, viszont az állapota javulásához többször kell kezelésben részesülnie. Az is előrelépésnek számítana, ha meg lehetne szüntetni a tracheostomás kanüljét vagy szájon keresztül megtanulna enni. Családunk önerőből nem tudja előteremteni a rendszeres kezeléséhez szükséges összeget, ezért segítségre lenne szükségünk” – zárta történetüket Lőrincz-Váta Emese.

Aki segíteni szeretne a küzdelemben a Váta családnak, a következő bankszámlaszámra utalhat adományt: Váta Magdolna, RO72RZBR0000060006387614, Raiffeisen Bank.