Talányos leleteknek örülhetnek a málnásfürdői Füvenyes-tetőn kutató régészek

Többéves szünet után újra lehetősége adódott a Székely Nemzeti Múzeum munkatársainak, hogy a málnásfürdői Füvenyes-tetőn több mint 100 évvel ezelőtt megkezdett régészeti feltárásokat folytassák. A múzeum szakemberei maguk is több évig kutatták a területet és többezer éves építmények nyomaira, valamint tárgyakra bukkantak. Idén már az ásatás első napján sikerélményük volt, a leletek ugyanakkor a leckét is feladták a kutatóknak.

„Idén a rézkori település külső, úgynevezett B-zónájában végzünk ásatásokat” – közölte az ásatást vezető Sztáncsuj Sándor régész, aki éppen a feltárást megkezdő László Ferenc múzeumigazgató unokájánál, László Attila régészprofesszornál doktorált és az erősdi kultúra országszerte elismert szakértőjének számít. Ha teheti, maga László Attila is helyszíni látogatást tesz minden alkalommal, amikor ásatások folynak a Füvenyes-tetőn, mostanra is beígérte látogatását.

– mondta a Székelyhonnak Vargha Mihály igazgató. A múzeum munkatárasai mellett három régészet szakos egyetemi hallgató is gyakorlatozik a szeptember 20-ig tartó feltárásoknál.

A 2014-ben végzett magnetométeres felmérés, valamint a 2017-ig folytatott ásatások alapján azt már lehet tudni, hogy a Füvenyes-tetői telepnek a most kutatott részét egy kettős körárokrendszer vette körbe. Az ezekben végzett kutatások eredménye alapján

A belső épület romjai között előkerült leletek is hasonlóan kiemelkedőek a délkelet-erdélyi festett kerámiás kultúra környezetében.

A most kutatott településrészt nem lakták hosszú ideig, mint a több évszázadig lakott másik részt, itt nincs több megtelepedési szint, viszonylag közel van az őstalaj a felszínhez képest.

Sajnálatos módon, a 70-es években még szántott területen az egykori házak romjait szétszórták, most csak az őstalaj felületén beásott cölöpök gödreit lehet azonosítani. Értékes leletek így is előkerülnek, tehát bőven maradt még feltárnivaló a következő évekre is.