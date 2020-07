Találkoztak, akiket még Márton Áron püspök szentelt pappá

Egykori évfolyamtársaik közül jeles papok került ki: a néhai Reizer Pál püspök, vikáriusok és nyugdíjasként is szolgálatot vállaló lelki atyák. Így a találkozó házigazdája, Hajdó Vilmos címzetes esperes, nyugalmazott plébános, a Pastor Bonus Papok és Idősek Otthonának lakója, a Kis Szent Teréz Egyházközség gyóntatója. Ebben a közösségben legutóbb hét éve, a néhai Botár Gábor plébános idején fogadta paptestvéreit.

Több mint fél évszázadnyi szolgálatra visszagondolva úgy érzik, nem is volt olyan nehéz a papság keresztje, pedig volt benne minden: a diktatúra évei, sokféle megpróbáltatás, lenézés – sorolta a Sarlós Boldogasszony ünnepének előestéjén tartott szentmise főcelebránsa, Fodor József nagyprépost, plébános, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye helynöke.

Sok minden változott a több mint öt évtized alatt, de minden évben megtartották évi egyszeri találkozójukat. A 2020-as székelyudvarhelyin együtt mutatta be a legszentebb áldozatot Csató Béla pápai káplán, tb. kanonok, ny. plébános, aki augusztus elsejétől Székelylengyelfalván szolgál majd, Szabó Dénes c. esperes, volt nagyenyedi, jelenleg nyugalmazott plébános és Sebestyén Domokos, szentszéki tanácsos, nyugdíjasként napjainkban Ákosfalva plébánosa.

Az ünnep szónoka Fodor József püspöki helynök visszaemlékezett szentelésükre, kiemelten Márton Áron püspökre. Vallja,

ritkán születik ilyen személyiség, aki halála után negyven évvel is főpásztori etalon, azaz mérték.

Szentelendőkként, volt tanítványaiként tiszteletet, engedelmességet ígértek neki és utódainak, majd az első közös szentmisén a kenyér és a bor mellé odatették életük áldozatát is – így indultak az Úr szolgálatára. Isten irgalma és kegyelme tartotta meg őket. Ma is tudják, Kinek a nyomába szegődtek, Kinek a nyomában járnak, és mi a céljuk. A szónok hitet tett amellett is, hogy

Jézussal együtt lenni a legnagyobb öröm és földi boldogság.

Papi és szerzetesi hivatásokért, boldog családokért és a keresztény egységért imádkoztak. Megemlékeztek ugyanakkor elhunyt évfolyamtársaikról, tanáraikról és szüleikről. Tamás Barna, a helyi egyházközség plébánosa a közösség nevében erőt, egészséget kért a paptestvéreknek Istentől.