Takarítási akciót szerveztek a téglagyári romáknál

• Fotó: Barabás Orsolya

Nagy mennyiségű szemét gyűlt össze Gyergyószentmiklós azon részén, ahol több házban romák élnek. Annak érdekében, hogy felszámolják az esetleges fertőzést is jelentő szemétgócpontokat, takarítási akciót szervezett a gyergyószentmiklósi önkormányzat.

„Megkérünk mindenkit, akárhol is él a városban, hogy a kukákba tegye a szemetet, ne mellé” – szólította fel a lakosságot.

a város lakónegyedeiben is gond van a megfelelő hulladékgyűjtéssel, sokan a tárolók mellé rakják a szemetet, aminek elszállítása ily módon az eredeti árnál ötször többe került.

„Előző nap még üresen állt ez a nagy hulladéktároló, mostanra azonban már telerakták az itt élő romák, és az út mentén, árkokban is összeszedték a szemetet. Fel kell szólítani és irányítani az itt élő családokat annak érdekében, hogy rendet rakjanak maguk körül” – hangsúlyozta ottjártunkkor Len Emil. Gyergyószentmiklós alpolgármestere azt is elmondta, hogy

Az akció során a nagyobb hulladéktároló megtelt, és a Kárpátok utcában villanyoszlopokra kihelyezett tíz kis zöld kukát is kiürítették, tartalmukat zsákokba borították, ezeket is hamarosan elszállítják. „A Kárpátok utcában egy nagy hulladékgyűjtő van, de szeretnénk a Téglagyár utcába is további kettőt kirakni annak reményében, hogy ha nem kell messzire vigyék a szemetet, akkor kevesebb lesz a földön.

Hamarosan kinevezünk olyan felelős személyt, aki majd felügyeli a rend fenntartását, illetve más módon is próbálunk hatni rájuk, hogy ne keletkezzen még több szétdobált szemét

– részletezte az alpolgármester.