Táblákon visszaköszönő valóság: a magyar fölött a román

A Bukaresti Ítélőtábla jogerős ítélete szerint a csíkszeredai utcanévtáblák mindegyikét úgy kell kifüggeszteni, hogy felül szerepeljen a román megnevezés és alatta a magyar. A döntés a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által indított per nyomán született.

Szintkérdés. Archív • Fotó: Gábos Albin

Hosszú évekbe telt, de végül elérte a Dan Tanasă blogger vezette szervezet, hogy a csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi sorrendjének megváltoztatására kötelezzék a várost – jelenleg ugyanis a táblákon a magyar megnevezés van elöl. Annak ellenére sikerült ez az ADEC-nek, hogy ezt

a nyelvi sorrendet semmilyen törvény nem szabályozza.

A bíróság viszont mind az elsőfokú, mind pedig a másodfokú ítéletében ezt megtette, ezáltal olyan

precedenst teremtve, amelyre bármilyen hasonló ügyben hivatkozni lehet

– ahogy ezt korábban a Tanasă vezette egyesület meg is tette.

Az ADEC által benyújtott keresetlevél az Alkotmánynak arra a pontjára hivatkozott, amely szerint az országban a román a hivatalos nyelv, de a 2001. évi 215-ös számú helyi közigazgatási törvényre, illetve a 2011. évi 1206-os kormányhatározatra is. Az említett jogszabályokban szereplő előírások a településnevekre, forgalmi táblákra, középületek megnevezéseire vonatkoznak, az utcanévtáblákra nem.

Először kértek, majd pereltek

Az egyesület már 2013-ban elindította a folyamatot, akkor Hargita megye prefektusához beadvánnyal fordultak arra kérve, hogy kötelezze a polgármesteri hivatalt a nyelvi sorrend megváltoztatására. Noha a felszólítás akkor megtörtént, a táblák maradtak, a kormányhivatal pedig nem perelt emiatt.

2015-ben ismét számonkérte a helyzetet az ADEC, akkor a prefektus a rendőrséghez fordult, a hatóságok pedig határidőt adtak a táblacserére, ami végül elmaradt.

Az egyesület 2018-ban indított pert az általa fontosnak tartott nyelvi sorrend miatt, amelyet első fokon tavaly szeptemberben nyert meg a Bukaresti Törvényszéken, mivel a tárgyalást oda helyezték át.

Következett a város által benyújtott fellebbezés, amelyet most utasított el a Bukaresti Ítélőtábla. A jogerőssé vált ítélet szerint

az összes olyan utcanévtáblát, amelyeken a magyar megnevezés szerepel elöl, le kell cserélni, helyettük olyan táblákat kell kifüggeszteni, amelyeken az utcák nevének román változata a magyar név fölött helyezkedik el.

Kérdésünkre Ráduly Róbert Kálmán polgármester azt mondta, mint minden esetben, most is meg kell várni a bírósági végzés írásbeli közlését és indoklását, mert annak ismeretében lehet pontosan tudni, hogy mit kell tennie a városnak. Hozzátette, mint minden jogerős bírósági végzést, ezt is végre fogják hajtani, mivel jogszabályt követő polgárokként úgy viselkednek, ahogy jogállamban illik, annak ellenére, hogy Románia nem jogállamként működik.