Szupermarketekben és benzinkutaknál találtak szabálytalanságokat az ellenőrök Hargita megyében

Több üzemanyagtöltő állomás is szabálytalanul emelt árat az elmúlt időszakban Hargita megyében, de az ellenőrzött egységekben egyéb kihágásokat is tapasztaltak a fogyasztóvédők, akárcsak a szupermarketekben. A hatóság összesen több mint 230 ezer lej bírságot rótt ki a szabálytalanságok miatt.

Csupán két benzinkútnál találtak rendben mindent, 12 egységnél viszont kihágásokat észleltek: 10 esetben szabtak ki bírságokat összesen 98 ezer lej értékben, egy üzemanyagtöltő állomás tevékenységét pedig fel is függesztették átmenetileg. Öt esetben – az enyhe szabálytalanságok miatt – írásbeli figyelmeztetést alkalmaztak az ellenőrök. A fogyasztóvédők által ellenőrzött üzemanyagtöltő állomások jó részében törvénytelen áremelésekre derült fény: magasabb volt a dokumentumokban feltüntetett árnál az üzemanyagok valós eladási ára, azaz megemelték a meglévő üzemanyagkészletek árát, és módosították a kifüggesztett árat is. Amint azt Laurențiu Moldovantól, a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetőjétől megtudtuk,

Összesen 17 hiper- és szupermarketben, valamint nagyobb bolthálózatokhoz tartozó kereskedelmi egységekben végzett ellenőrzéseket a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség februárban és márciusban, továbbá 14 benzinkút tevékenységét is ellenőrizték. Utóbbiak többségében ártrükközéseket, törvénytelen drágításokat is tapasztaltak, de más szabálytalanságokat is találtak.

Az ártrükközés ugyan súlyos kihágás, de fogyasztóvédelmi szempontból még súlyosabb az, ha lejárt szavatosságú élelmiszert találnak – mutatott rá Laurențiu Moldovan, megjegyezve, hogy ilyen kihágások is történtek. A lejárt szavatosságú élelmiszerek mellett címkézési problémák és hiányos tájékoztatás miatt is bírságoltak a fogyasztóvédők, továbbá a benzinkutakon forgalmazott gázpalackok állapotát, a tűzoltópalackok bizonylatait is ellenőrizték, valamint azt is, hogy a forgalmazott autóalkatrészeknek van-e garancialevele. A hiányosságok miatt mintegy 1200 lej értékű áru forgalmazását állították le átmenetileg, 2000 lej összértékű áruét pedig végleg. Az országban működő töltőállomásokat egyébként az elmúlt időszakban a megyei tűzoltóságok és munkafelügyelőségek is ellenőrizték.