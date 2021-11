Szülőmegőrző tökéletes panorámával (x)

• Fotó: Beliczay László

Fazakas Szabolcs, a Mini Erdély Park megálmodója vezetett körbe minket a frissen átadott, most már a nagyközönség számára is elérhető helyeken.

Novembert meghazudtoló verőfényes napsütés fogadott minket ottjártunkkor. A parkoló tele autókkal, a makettparkban rengeteg nézelődő, ki innen a környékről, ki a Kárpátokon túlról. De mi most nem építészeti remekművek kicsinyített változatait jöttünk nézegetni, hanem a létesítmény legújabb szolgáltatásait közelebbről is szemügyre venni.

A felnőttek eközben ihatnak egy finom kávét vagy üdítőt, megkóstolhatják a legízletesebb grillfalatokat – amelyeket amúgy kizárólag helyi termelőktől szereznek be –, de az elvetemültebbek akár dolgozhatnak is, hiszen nagyon erős jelű Wi-Fi-vel szerelték fel a teraszt. Ami amúgy télen is nyitva lesz, hiszen a melegítőtesteknek és a felcsatolható védőfóliának köszönhetően ideális hőmérsékletre lehet számítani a hideg évszakban is.