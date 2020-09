Szülőket kérdeztek, hogy mivel nem értenek egyet – ömlöttek a válaszok

Az elemisek maszkviselési szabályai és az óvodásokkal szemben támasztott irreális elvárások ellen emelt szót sok szülő • Fotó: Haáz Vince

Ha önmagáért „nem is veszi fel a kesztyűt” sok szülő, gyerekeik egészséges fejlődésének meggátolását nem hagyják szó nélkül. A Magyar Szülők Szövetsége közösségi oldalán feltett kérdésre szinte kétszáz válasz érkezett, és a bejegyzés több mint 150 megosztást ért el. Mindegyik hozzászóló kiemelte a maszkviselés ésszerűtlen szabályait. Van, aki szerint a tanórán fölösleges, ahol amúgy is legalább egy méterre ülnek egymástól, sok helyen plexiüveg választja el a gyerekeket, és nem szabad felállniuk a padjukból sem a diákoknak, mások szerint az iskolaudvaron, a szabad levegőn kellene levenniük a védőmaszkot. Sokan emelték ki a fertőtlenítőszerek túlzott használatát, illetve a korlátozott mozgási lehetőségeket is az iskolában.

Romboló, sokkoló, szorongást keltő helyzetek

A szülők mintegy kétharmada az óvodákban betartandó ésszerűtlen elvárásokat emelte ki. „Pszichológiai szempontból teljesen romboló, sokkoló, szorongást keltő helyzet, amit az óvodásokkal leművelnek. Járványtani szempontból pedig,

ha a gyermekem ott van, az én vírusaim és baktériumaim is ott vannak, teljesen értelmetlen, hogy nem lehet bemenni az épületbe.

Az értelmetlen tiltásokkal sem értek egyet, például a távolságtartással, miközben a játszóterek, parkok tömve vannak nem az egy csoportba járó, hanem egymás számára idegen gyermekekkel.

A javaslatok (például, hogy ne énekeljenek, ne legyenek körjátékok, az óvónő ne vegye ölbe a gyermekeket stb.) teljesen nélkülözik a pszichés sajátosságok figyelembevételét, és nincsenek tekintettel a gyermekek fejlődési szintjeire, pszichológiai szükségleteire, életkori sajátosságaira” – írja hozzászólásában az egyik édesanya, aki pszichológusként is vállalja véleményét.

Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének elnöke is összegezte a szülők által megjelölt legésszerűtlenebb intézkedéseket.

Legtöbben az elemisek maszkviselési szabályait emelték ki, illetve mások az udvaron való maszkviseléssel nem értenek egyet, ugyanakkor a panaszok kétharmada az óvodásokkal szemben támasztott ésszerűtlen elvárásokról szól

– az eszközhasználat tiltásáról és a kicsik távolságtartásáról – összegezte Csíky Csengele a nem nyilvános hozzászólások ismeretében is, hiszen a szövetség belső, országos munkacsoportjainak visszajelzései is ugyanezt tükrözik.

„Országos szinten is körvonalazódnak a visszajelzések az elemisek maszkviselése és az óvodások helyzete kapcsán, ezeken a területeken megtesszük a megfelelő lépéseket a rendelkezések ellen, ha több kell, akkor többet, ha súlyosabb kell, akkor súlyosabbat” – emelte ki Csíky Csengele.

Megosztó intézkedések

A lépések megtétele azonban nem egyszerű, hiszen ezek nem kisebbségi problémák: a szülői szövetség ezért egyeztet a szülők országos föderációjával is. „Nagy a harc, nem lehet azt mondani országos szinten, hogy mindenki egységesen fel van háborodva. A magyar közösség egyértelműen elutasítja az előírásokat, de országos szinten nem ilyen egyértelmű a helyzet. Körülbelül fele-fele arányban oszlanak meg a vélemények.

Felháborodott levelek, szinte feljelentésszerű írások sokasága érkezik az országos föderációhoz, arról, hogy hol, melyik iskolában nem tartják be az előírásokat”

– világított rá a magyar szülők szövetségének elnöke. Jelenleg annyit tud tenni a szervezet, hogy beadványok sokaságával tárgyalásokat kényszerít ki a járványügyi hatóságoktól, a további lépések pedig az egyeztetésektől függnek.

„Meg kell várni az első két hetet, mert akkor bukkan fel a vírus sok helyen, és meg kell nézni, hogy milyen arányban, milyen helyzetekkel kell szembenézzenek a helyiek” – tette hozzá a szövetség vezetője. A szülők szervezete az óvodapedagógusok és tanítók körében is felmérést végez a tanév első heteinek tapasztalatairól, és majd ezután döntenek a további lépésekről.