Szülőföldön magyarul: később utalnak, de nagyjából megvan, hogy mikortól

Más években ilyenkor már túl voltak a kifizetéseken is, most a hiánypótlások időszaka zajlik a Szülőföldön magyarul program 2020–2021-es tanévre vonatkozó oktatási-nevelési támogatásainak a lebonyolításában. A járványidőszak alakította át a megszokott határidőket, így tavasz előtt valószínűleg nem folyósítják a támogatásokat.

Várni kell. Csak tavasszal folyósíthatják a támogatásokat • Fotó: Kristó Róbert

Már második éve, hogy nem tavasszal, hanem ősszel jár le az oktatás-nevelési támogatási kérelmek leadási határideje, így nyilván az elbírálás és a kifizetési időszak is csúszik a megszokottakhoz képest. Ennek ellenére sok szülő már tűkön ülve várja, mikor értesítik, hogy átutalták a mintegy 300 lejes támogatási összegeket.

Lassabban megy

„A járvány miatt volt szükség a határidő módosítására, nagyon sok oktatási intézmény nem működött, online oktatás zajlott, így eleve

a támogatást igénylő lapok kiosztása is nehéz volt, az igényléshez pedig szükséges az igazolás is az intézménytől, ezek kiadása is lassabban ment”

– indokolta a megváltozott időpontokat a Székelyhon megkeresésére a programkoordinátor, Ady-Kovács-Ferenczi Noémi. A járvány megjelenésének évében, 2020-ban tolták ki először az eredetileg tavaszi határidőt október végéig, a 2021-es évben pedig szeptember végéig lehetett leadni a kérelmeket – ez pedig kitolja a feldolgozás és a kifizetések folyamatát is.

„Most van a hiánypótlások időszaka, január 26-áig várjuk a hiánypótló leveleket.

Azon kérelmek elbírálása zajlik most, amelyek nem szorulnak hiánypótlásra, január 26. után a többi is következik.

A jóváhagyás után hátra van még a beütemezés a bank által, tehát ez még egy hosszasabb folyamat” – mondta Ady-Kovács-Ferenczi Noémi. Hozzátette, pontos időpontot nem tud meghatározni, de

úgy véli, tavasz előtt nem kezdődhetnek meg az utalások,

hiszen 2021-ben még augusztusban is zajlott a 2019–2020-as tanévre vonatkozó támogatások kifizetése. Amikor elkezdődik a folyamat, értesíteni fogják az érintetteket levélben és a médián keresztül is – tudtuk meg.

Több kérelem érkezett

A programkoordinátor azt is elmondta, hogy a Szülőföldön magyarul programra ezúttal 134 178 kérés érkezett, több mint ezerrel több, mint az azelőtti évben, ugyanis

nagyon nagy volt az érdeklődés a hallgatói támogatás iránt,

amelyre összesen 4328-an pályáztak. „Ez a kérelemszám több, mint amennyi az elmúlt években összesen bejött hallgatói támogatásokra. Volt egy év, amikor 1600 kérelmet kaptunk, de tavaly például alig több mint kétszázat.

A megnövekedett érdeklődés annak köszönhető, hogy ezúttal a hallgatói támogatás is megnövekedett, ugyanannyi mint az oktatási nevelési támogatás, azaz 22 400 forint”

– mondta a programkoordinátor. Rámutatott, az eddig években átszámolva mintegy 40 lejes támogatásra pályázhattak az egyetemisták, most meg 300 lej körül lesz a támogatási összeg számukra is.