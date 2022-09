Szülőfalujában, Farkaslakán emlékeztek Tamási Áronra

A lelket is művelni kell

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár is felszólalt az eseményen, rámutatva, hogy „egy közösség kibontakozását és a közösségi gondolkodás megújulását ismerhetjük meg Tamási Áron írásából. Ennek a közösségnek, s egyúttal minden közösségnek a hétköznapi igényeken felül azonban törekedni kell valami többre is. Tamási Áron úgy fogalmazott, hogy »a test gondja után a lelket is művelni kell«. Az ember lelkének a műveléséhez pedig a történetbeli közösség iskolát és templomot biztosít magának, azaz megszervezi a tudás és a hit intézményeit.”