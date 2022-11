Szükség van még egy műjégpályára Csíkszeredában

Az önkéntes tűzoltóktól a közlekedési problémákig több téma is napirendre került a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület pénteki ülésén. Az is elhangzott, hogy a város egy jégkorongedzésekre szánt könnyű szerkezetű műjégpálya építésére pályázik majd az Országos Beruházási Társasághoz (CNI).

Az ülés előtt Korodi Attila polgármester arról beszélt, hogy Csíkszereda most már hivatalosan is rendelkezik önkéntes tűzoltócsapattal Hargitafürdőn, ahol a várostól való nagyobb távolság miatt egy tűzesetkor gyorsan lehet közbelépni, mielőtt a hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeznének. Ugyanakkor

A városvezető arra is kitért, hogy hivatalosan is igénylik a sportminisztériumtól a Vákár Lajos Műjégpálya melletti használatlan szabadtéri jégpálya területét, annak érdekében, hogy

Hargitafürdőnél maradva, a testület döntött az ott építendő tűzoltógarázs és szertár építéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány módosításáról, a beruházás értéke áfával együtt most 5,2 millió lejbe kerül. Ebben a garázsban helyezik majd el az adományba kapott tűzoltóautót is.

Egyúttal felhívta figyelmet a Kútpatak és a Harom utcai hidak leromlott állapotára, amelyek felújításra szorulnak.

Bors Béla alpolgármester szerint az említett tábla áthelyezésének lehetőségét meg kell vizsgálni, a közlekedési szabályokat viszont az utcában is be kell tartani, és a lakók nagy része be tud állni saját udvarára autóval. A hidak felújítására igyekeznek finanszírozást szerezni – hangzott el. A testület több közösségi fejlesztési egyesület számára szükséges tagdíjfizetésről is határozott, és elfogadta a 2020-as évre, illetve 2021 első négy hónapjára vonatkozó, a városi távhőszolgáltatás hőveszteségéről készült mérleget is – ennek alapján a jelzett időszakban a hőközpontokban 2178 Mwh, míg az elosztóhálózatban 6869 Mwh volt a hőveszteség, előbbi az előállított távhő 10,6, míg utóbbi 27,2 százaléka.

Határoztak a városatyák a személyi nyilvántartó közszolgálat ügyfélfogadási programjának módosításáról is, eszerint hétfőn, kedden és szerdán a délelőtti, 8-13 óra közötti időszak mellett 14-17 óra között, csütörtökön pedig 14-16 óra között is leadhatók a személyi igazolványok kibocsátására vonatkozó kérések, a dokumentumok kibocsátása hétfőn, kedden és szerdán 12-13, és 16-17 óra, csütörtökön 12-13 és 15-16, pénteken pedig 12-13 óra között történik.