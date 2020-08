Szóvátett hiányosságok a szupermaratonról

A Székelyföldi Kerékpáros Körversenyt követően vasárnap tartották a Tusnád Ásványvíz Szupermaratont, ami nem mindenkiből váltott ki elégedettséget. Kutas Zsuzsa előbb Facebookon osztotta meg negatív tapasztalatait a versennyel kapcsolatban, majd lapunknak részletezte is az elégedetlenségeinek okait. A szervezők elmondása szerint nem számítottak ennyi benevezőre, ezért történhettek hiányosságok a lebonyolítás kapcsán.

Több kritikát is megfogalmaztak a verseny lebonyolításával kapcsolatosan • Fotó: Pinti Attila

„A környéken nagyjából minden futóversenyt eltöröltek vagy őszre halasztottak. Igazán pozitív, hogy Csíkszeredában a nehézségek ellenére is megszervezték a szupermaratont, gyakorlatilag a környékről minden szaladó erre az eseményre várt” – tette világossá rögtön az elején Kutas Zsuzsa. Családjával két éve kezdtek amatőr szinten szaladni, a tavaly vettek részt először a szupermaratonon. A többek között már Kolozsváron, Torockón és Kovásznán is futóversenyeken részt vevő nő szerint

a többi, hasonló eseményhez képest fapadosnak minősül a csíkszeredai verseny.

HIRDETÉS

„Más helyszíneken a verseny előtt ismerkedés, közös bemelegítés van, mindez zene mellett. Néhol gyerekverseny is van, verseny közben pedig kerékpárosokkal figyelik a szaladókat, hogy szükség esetén azonnal közbe tudjanak lépni. Az is természetes, hogy a verseny végén akasztják mindenkinek a nyakába az érmeket, nem pedig a verseny előtt adják az ajándékcsomagban, ahogy ez most történt” – világított rá.

Népes részvétel a Tusnád maratonon Minden várakozást felülmúlva, több mint kétszázan vettek részt a vasárnap megtartott Tusnád Ásványvíz Székely maratonon, amelyen a férfiaknál a brassói Silviu Stoica, a nők versenyén pedig a tulceai Nicoleta Ciortan győzött. Minden várakozást felülmúlva, több mint kétszázan vettek részt a vasárnap megtartott Tusnád Ásványvíz Székely maratonon, amelyen a férfiaknál a brassói Silviu Stoica, a nők versenyén pedig a tulceai Nicoleta Ciortan győzött.

Ezzel szemben már a tavaly is hiányosságokat tapasztalt a Tusnád Ásványvíz Maratonon, meglátásait pedig meg is fogalmazta a szerzők irányába. „Egy változás történt: a váltópontoknál mellékhelységeket helyeztek el.

De az, hogy a verseny előtt kézhez kapott csomagokban benne van már az érem és az ajándékpóló, szerintem teljesen lehangoló. Ezzel elveszik a verseny tényleges értelmét

– nehezményezte. Ráadásként, bár kifizették a 100 lejes regisztrációs díjat a váltóra, ők

sem érmet, sem pólót nem kaptak, mert, a szervezők magyarázata szerint túl sok volt a jelentkező és nem jutott mindenkinek.

A hölgy a víz hiányára is panaszkodott. „Számomra érthetetlen, hogy miért Tusnád Ásványvíz Szupermaraton a neve, ha a váltópontoknál nem adnak vizet a szaladóknak.

Kénytelenek voltunk szólni, hogy az autók csomagtartójában levő ásványvizeket tegyék ki az asztalokra, mert a szaladóknak szükségük van rá.

Egyhasználatos poharakba kitöltötték – máshol el lehet vinni a teljes palackot –, amiket kuka hiányában a szervezőasztal alá gyűjtötték, de a szél azt is széthordta” – számolt be, hozzátéve, hogy

egy bákói lány rosszul is lett az egyik ellenőrzőpontnál, a szervezők pedig csak többszöri felszólításra hoztak vizet neki.

Kijelentette: alapjában véve sokkal több embert vonzana az esemény, ha profibb lenne a lebonyolítás. „Hivatásos fotósok voltak például Kovásznán, amellyel jóval nagyobb hírverést tudnak csinálni. Én ezt is hiányolom a szupermaratonról.

Kicsit azt éreztük, hogy valójában zavarjuk a szervezőket azzal, hogy mi elindulunk a versenyen

– mondta el, hozzátéve, hogy nem ő az egyetlen, aki elégedetlenségének hangot adott a verseny közben. „Nem szándékom, hogy elriasszam az embereket az eseménytől. De a máshol tapasztalt profizmust itt is meg lehetne valósítani, csak hozzáértő csapattal kellene lebonyolítani a maratont.

Ebben a formájában közel sem egy közösségi élmény a verseny

– foglalta össze Zsuzsa.

A szervezők elnézést kérnek

A koronavírus-járvány miatt a szervezők sem gondolták, hogy ilyen sokan fognak jelentkezni az idei maratonra, ezért is fordulhatott elő, hogy ezúttal a vártnál kétszer többen álltak rajthoz.

Ha csak online zajlott volna a benevezés, akkor a verseny kezdetén pontosan tudjuk, hogy mennyi személyre kell számítanunk, így annyi egyen pólót és érmet rendelünk, amennyire szükség van. Ám a helyszínen is lehetett iratkozni, ezt nagyon sokan meg is tették, ezért ez felborította a tervünket

– nyilatkozta a rendezvény egyik szervezője, a Csíkszeredai VSK vezetője, Lászlófy Botond. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a rajt előtt és a befutó után is többször jelezték hangosbemondón, hogy aki nem kapott az említett tárgyakból, jelentkezzen a szervezőknél, és később hozzájuthat ezekhez.

A kellemetlenségért nyilván elnézést kérünk, nem volt cél, hogy bárki is rosszul érezze magát

– húzta alá a társszervező, aki a vízellátás kapcsán felmerült problémát ugyanakkor azért nem érti – fűzte hozzá –, mivel „jelenleg is (vasárnap 14 órakor – szerk. megj.) több csomag ásványvíz hever a polgármesteri hivatal előtt, tehát nem igaz, hogy nem volt elég ásványvíz a maratonon”.