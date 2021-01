Szovátán találkoztak a székelyföldi városok magyar polgármesterei

Tizenegy új fertőzött, egy haláleset Hargita megyében

Alacsony maradt az új fertőzések száma pénteken is Hargita megyében, haláleset viszont ezúttal is történt a térségben az elmúlt 24 órában. A megye továbbra is a negyedik helyen áll a fertőzöttségi arány tekintetében.