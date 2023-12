Szovátai panziót panaszolt be egy temesvári turista, aki szerint túl sok volt a magyar adó

A turista először azt feltételezte, hogy a szovátai panzióban azért van több magyar nyelvű tévéadás, mert többnyire magyar ajkú vagy magyarországi turisták szállnak meg, de a foglalási oldalon a hozzászólásokat vizsgálva kiderült számára, hogy a panziónak nagyon sok román vendége is van, így nem indokolt a magyar tévéadók többsége.

A Temesvári Fellebbviteli Bírósághoz a sértett turista a diszkriminációellenes tanácsot hívta perbe, amely szerinte nem vizsgálta ki alaposan a diszkriminációra vonatkozó panaszát.

Hirdetés

A meghallgatások során behívták a szovátai panzió képviselőjét is, aki elmondta, hogy visszafizette az elégedetlen temesvári ügyfélnek a szállás ellenértékét, de nem tudta azonnal, hiszen az vakációs jegyekkel fizetett. Ami a tévéadókat illeti, a szovátai panzió képviselője elmondta, hogy az említett időszakban csak egyetlen kábeltévé-szolgáltató volt elérhető a fürdőtelepen és a kínálatában magyar és román adások is szerepeltek. A turisták igényeinek kielégítése érdekében okos tévéket szereltek fel minden szobában, több streamingszolgáltatót is elérhetővé téve. A szovátai panzió képviselője kiemelte: