Szováta sok részvevőt vonzott az idei EKE-vándortáborba

Az idei vándortáborba 1400-an érkeztek

A túravezetők többször is végigjárták az útvonalakat, felkészültek a túrázók fogadására, megtisztították az ösvényeket, bokrokat vágtak ki, kitört fákat távolítottak el közösen a helyi erdészetek és közbirtokosságok képviselőivel – tájékoztatott Kiss Zoltán táborvezető, hozzátéve, hogy egyes szakaszokon hiányosak a jelzések, és vannak úgynevezett úttalan utak is. A táborozók biztonságáról a GPS-térképek, a jelen lévő hegyimentők, orvosok, erdészek is gondoskodnak, ha szükséges, azonnal intézkednek, segítenek, hogy senkivel ne történjen nagyobb baj. Mert problémák már az első napokban adódtak: egy túrázó túllicitálta az erőnlétét és egy olyan útvonal megtételére vállalkozott, amelyről jóval indulás után jött rá, hogy meghaladja fizikai képességét. „Nem bírta a ritmust, így le kellett hozni a hegyről” – mondta Kiss Zoltán.

A medveveszélyre is fel kellett készülniük, és folyamatos elővigyázatosságra intik a túrázókat is.

„Járnak a medvék a környéken, például a Tyúkász-dombon lévő kápolna közelében naponta jelentik, hogy medvét látnak” – tette hozzá a táborvezető. Ahhoz, hogy a tábor területét megvédjék a váratlan medvelátogatásoktól, egy 300 méteres villanypásztort húztak ki a hegy felőli részen. Ezenkívül sötétedés után folyamatosan megvilágítják a tábor közvetlen közelében levő területeket, hatalmas lámpákat, reflektorokat használnak a nagyvadak elriasztására. A táborozókat is figyelmeztetik, hogy az élelmet zárják be a gépkocsikba, ne hagyják kint, mert leginkább az vonzza a medvéket.

Az idei vándortáborba 1400-an érkeztek, a részvevők több mint fele romániai, a többiek külföldiek. Nagyon sokan jöttek Magyarországról, de vannak Belgiumból, Franciaországból, Németországból és Dániából is

– tájékoztatott a táborvezető. A túrák mindegyike nagy népszerűségnek örvend, például a szovátai sós tavak túrájára 170-en jelentkeztek. A Nagy-Mező-havasra, a Firtosra, a Pietroszra, a Vityál-várára, a Répás-tetőre, Parajdra, Korondra is lehetőség van túrázni, illetve számos honismereti, családi, kerékpáros, gombász- és kastélytúra áll még a kirándulások szerelmesei előtt. Esténként történelmi, művészeti, néprajzi, helytörténeti előadások, táncház, közös nótázás teszi még színesebbé a tábori életet.