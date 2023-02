Szombaton nyitja meg kapuit a Transylvanian Design Week Csíkszeredában

Első alkalommal szervezik meg Csíkszeredában a Transylvanian Design Week (TDW) nevű eseménysorozatot, amelynek megnyitójára szombaton kerül sor. A programsorozat központi művészeti kiállítása mellett számos iparművészettel kapcsolatos eseményre is ellátogathatnak az érdeklődők, ahol lehetőség nyílik az alkotók és közönség találkozására. A TDW központi eseménye, a Csíki Székely Múzeumban látogatható tárlat mellett számos kísérőrendezvény is zajlik majd a városban.

Február 18-tól, azaz szombattól látogatható kiállítás egészen március 10-ig várja az érdeklődőket a Csíki Székely Múzeum nyitvatartási idejében (keddtől vasárnapig naponta 9 és 17 óra között), a bemutató idején a munkák megvásárolhatók lesznek.

A központi tárlat mellett több kísérőrendezvényt is szerveznek Csíkszeredában, hogy a közönség megismerhesse az iparművészet különböző ágazatait, valamint találkozási lehetőséget is teremtenek az alkotók és a látgatók közt: A Csíki Moziban a Publicritic tervezőgrafikai kiállítást mutatják be a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszéke, a Szent László Napok és a Non-common Design Stúdió társszervezésében.