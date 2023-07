Szombaton leégett a házuk, ám számíthattak a falustársaikra, akik segítettek a bajban

Egy kilyéni család számára szomorú nap marad a naptárban a július 8-ikai szombati nap, mert akkor égett le a házuk teteje, és ment tönkre gyakorlatilag teljesen mindenük. De még egy ilyen szerencsétlenségnek is van pozitív hozadéka.

Az anya, apa és a nagyobbik, 19 éves fiú munkában volt egy sepsiszentgyörgyi gyárban, a kisebbik, 18 éves fiú a barátokkal időzött szombat délben, amikor a szomszédoktól a tűzriasztást kapták. A tűzoltók szerint egy rövidzárlat lehetett a kiváltó ok, bár akkor, amikor a lángok felcsaptak, nem is volt áram. Talán már éjszakától vagy reggeltől senyvedhetett a tűz, majd egyszer csak lángra lobbant.

A károsultak most azt érezhetik, egy erős közösség áll a mögöttük, és nem csak magukra számíthatnak a bajban, illetve a talpra állás sem reménytelen.

Gyakorlatilag nem volt olyan család, ahol nem adakoztak a lehetőségek szerint, az adományozott összegek 17 lejtől 1000 lejig terjedtek – számolt be a falugondnok. Faanyagot, cserepet is felajánlottak helyi vállalkozók, sokan pedig pénzutalással segítettek falusfelüknek. Az adománygyűjtés még a napokban is folytatódik.

A kilyéni család támogatására a Raiffeisen bankban Benedek Emese Katalin nevére megnyitott, RO72 RZBR 0000 0600 1937 0094 számú számlára lehet pénzt utalni.