Szociális tömbházlakások építése Marosvásárhelyen: eredményes is a lakók tiltakozása meg nem is

Szeptemberre halasztották a marosvásárhelyi tanácsosok a Március 8. utcába tervezett szociális tömbházak építési tervének megszavazását. Az augusztusi soros tanácsülésen többek között azt is elfogadták, hogy Marosvásárhelyen elektromos rollereket bérbe adó cég telepedhessen le.

A nehéz anyagi helyzetben levő családok számára építenének tömbházakat, de nem mindegy, hogy hová • Fotó: Haáz Vince

A csütörtöki marosvásárhelyi tanácsülésen többek között napirendre került a Március 8. utcába tervezett szociális lakások kérdése, amely ellen, mint korában beszámoltunk róla, az utca lakói tiltakoznak.

Elégedetlenek a lakók

A Március 8. utca lakóinak képviselője, Borbély Csilla az önkormányzati képviselőknek elmondta, hogy az utcában 300 személy lakik, Székelykakasdon pedig 1000 személy, ők pedig ezen az utcán érkeznek, ha a városban van teendőjük. Mint fogalmazott, ezen lakók megkérdezése nélkül sorolták be a Március 8. utcát hátrányos övezetnek és döntötték el, hogy négy szociális tömbházat építenek, összesen 80 lakrésszel.

Jelenleg a mi utcánk nem hátrányos övezet és azért aggódunk, hogy azzá válik azáltal, hogy a nehéz helyzetben levő személyeket, családokat költöztetnek oda, azaz kis helyre több száz embert.

Azt gondoljuk, hogy az utcánk besorolásakor, de az oda tervezett épületekkel kapcsolatban is meg kellett volna kérdezzenek minket, az utca lakóit, és nekünk is jogunk van véleményt nyilvánítani a szomszédunkba épülő létesítményekkel kapcsoltban. A döntéshozók azonban kifelejtettek minket ezen döntésekből. Tiltakozunk az utca besorolása és a szociális lakrészek építése ellen, és 258 aláírással megerősített beadványt is iktattunk a városházán. Kérjük önöket, hogy ne szavazzák meg ezt a tervezetet” – hangoztatta a lakók képviselője.

Pénz és halasztás

A városháza pályázatíró irodájának vezetője, Ijac Dana elmondta, hogy a város 7 millió eurót nyert uniós pénzalapokból, amelyből 4,5 milliót szociális lakások építésére költhet, a többit pedig a nehéz helyzetben levő személyek, családok foglalkoztatására, képzésére kell fordítsa.

A város decemberig kell megjelölje a helyszíneket és jelezze, hogy pontosan hány szociális lakást kíván építeni, ha ezt nem teszi meg, elveszítheti a teljes támogatás összegét.

Kelemen Márton ülésvezető, aki a költségvetési bizottság tagja is elmondta, hogy a bizottságban több vita volt ezen tervek kapcsán, hiszen szeretnék figyelembe venni a lakók kérését, de semmikképp nem szeretnék, hogy a város elveszítse az uniós támogatást és a szociális lakások megépítésének lehetőségét. Azt javasolta, hogy halasszák el a tervezetet a szeptemberi soros ülésre, arra kérve a városháza szakigazgatóságát, hogy addig találjon áthidaló megoldást a szociális tömbházak helyszínére. Ugyanis

felmerült annak a lehetősége, hogy ne a Március 8. utcába építsék meg mind a négy tömbházat, hanem két helyszínre.

Így elkerülhető lenne, hogy a Március 8. utcába egyszerre több száz, nehéz helyzetbe levő család, személy kerüljön. Az ülésvezető javaslatára a határozattervezetet elhalasztották.

Jöhetnek a rollerek

A marosvásárhelyi tanácsosok ugyanakkor rábólintottak arra is, hogy a városba „beengedjék” az elektromos rollerek bérbeadásával foglalkozó Lime céget. W. Szabó Péter RMDSZ-es tanácsos javaslatára

a cég román, magyar és angol nyelven kell tájékoztassa a városlakókat.

Továbbá lehetővé kell tegye, hogy a városlakók egy applikáció segítségével bejelenthessék a közterületeken hagyott elektromos rollereket, és vállalja, hogy a bejelentést követő 180 percen belül elszállítsa azokat a közterületről. Ez utóbbi szabályozásra azért van szükség, mert több nagyvárosban, ahol meghonosodott ez a szolgáltatás, a rollerek használói szanaszét hagyják a járműveket.

Az önkormányzati képviselők elfogadták ezt a két javaslatot és az egész határozattervezetet is, így hamarosan Marosvásárhelyen is lehet elektromos rollereket bérelni.