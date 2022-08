Szociális lakások számára nincs, más célokra van felajánlás

Az építkezésre a város kapott felajánlást a kolozsvári székhelyű Homes of Hope Egyesülettől, amely öt lakóház építését vállalta fel ilyen rendeltetetéssel, a szükséges területre viszont, amelyet a városnak kellene biztosítania a közművesítéssel együtt, már nem. Első körben még bizonyos városrészekre, a Hargita, Hajnal utcákra, illetve a Rét utcának a Hargita utca és a vasútvonal közötti részére korlátozták a helyszínt, majd a felhívás eredménytelensége miatt az is felmerült, hogy öt kisebb telket vásároljanak meg.

A feladatfüzetet senki sem vásárolta meg, ezért a szándékot várhatóan jobban kell népszerűsíteni – tudtuk meg Korodi Attila polgármestertől.

Sokkal egyszerűbbnek tűnik, bár nem gyors kifutású folyamat, az ipari inkubációs központ létrehozása, ennek érdekében ipari tevékenységek számára alkalmas, csarnokkal, irodafelülettel, parkolóval is rendelkező ingatlant akar vásárolni a város, amely kisebb cégeknek is helyet biztosít majd a működéshez. Erre öt ajánlat is érkezett, de ezek kiértékelését a kijelölt bizottság még nem fejezte be.