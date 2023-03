Nem csak meleg ebédet kapnak az idősek, van ahol a bevásárlásukat is elintézik

„Jelenleg 25–30 személy étkezik a konyhán, zömében szociális juttatásban részesülő gyerekek és nyugdíjasok, akik minden nap ebédet és vacsorát is kapnak, de a jégkorongcsapat tagjai is itt ebédelnek. Vannak, akik ingyen étkeztetésben részesülnek, van, aki 30 százalékos önrésszel járul hozzá a szolgáltatáshoz, illetve olyan is van, aki 15 lejes teljes áron kap ebédet” – hangsúlyozta.