Szobrot kapott Kézdivásárhely egykori mecénása a róla elnevezett parkban

A Zarah Moden és Kézdivásárhely önkormányzata által szervezett eseményen elsőként Bokor Tibor, a céhes város polgármestere szólt az egybegyűltekhez. Felidézte, hogy mily váratlanul érte a néhai mecénás halálhíre mindössze két héttel utolsó találkozásukat követően, ahogy díszpolgárrá avatása is.

– hangsúlyozta, felidézve az általa támogatott projekteket is.

Wilhelm Wegenerről



2022-ben, 83 éves korában hunyt el Wilhelm Wegener, a New Fashion Rt. és Zarah Moden Kft. többségi tulajdonosa. A németországi üzletember a rendszerváltás után, 1999-ben negyedikként kapta meg a céhes város díszpolgára címet. Befektetései révén nemcsak munkahelyet biztosított a kézdivásárhelyieknek, hanem adományai révén a települést is gazdagította. Az általa bejegyeztetett Pro Sanitate Alapítvány évente több tízezer eurót fordított jótékonysági célokra, mindig támogatta azt a közösséget, amely befogadta vállalkozását, évtizedek óta jelentős összegekkel segítette többek között a helyi egészségügyi intézményeket. Az évek során másfél millió euró értékű készpénzzel, gyógyszerrel és felszereléssel segítették a helyi kórházat. Az alapítvány fő célkitűzése a hátrányos helyzetű ifjak és sérültek támogatása, a fiatalok nevelése, egészséget fenntartó programok finanszírozása, valamint az idősek megsegítése. 2016 augusztusában a New Fashion Rt. tizenegy százalékos részesedését egy jelentős összeg kíséretében odaadományozta az általa Németországban bejegyzett W. Wegener Alapítványnak, amelynek a számlájáról a Pro Sanitate Alapítvány saját programjai számára hívhat le pénzeket. Ez gyakorlatilag a hosszú távú és biztos támogatását jelenti a céhes városban bejegyzett alapítványnak. 2019-ben a városnak adományozta a róla elnevezett parkot.