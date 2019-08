Szinte végeláthatatlanul hosszú út vezet a problémás medvék kilövéséig

A hatóságok nem tudnak elég gyorsan lépni, mivel a hatalmas bürokrácia miatt meg van kötve a kezük • Fotó: Barabás Ákos

Amikor történik egy medvetámadás, a kárt a gazdának jelentenie kell az önkormányzatnál, ezt követően pedig egy bizottság felméri a kárt, és elkészülnek a jegyzőkönyvek, amelyek a kilövési kérelem alapjául szolgálnak. Amikor a vadásztársaság birtokába kerülnek a kárjegyzőkönyvek, kérniük kell egy vagy két hivataltól is egy-egy véleményezést: a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségtől minden esetben, a Természetvédelmi Területek Országos Hatóságának helyi kirendeltségétől pedig akkor, ha természetvédelmi területről van szó. Natura 2000-es terület lévén a Csíkpálfalva községben garázdálkodó medve esetében utóbbira is szükség volt.

A vadászegyesület július 18-án nyújtotta be a nagyvad kilövésére vonatkozó kérelmet, amelyet szerdán jóvá is hagyott a minisztérium, így e mentén vázolta az eljárás legfontosabb tudnivalóit a szakember.

Három csíkcsomortáni portára is betört szerdára virradóra az a fiatal medve, amely az elmúlt időszakban többször is pusztítást végzett a szomszédos Csíkpálfalván. Ezúttal öt bárányt pusztított el, a lakókat a Ro-Alert mobiltelefonos riasztórendszeren keresztül is figyelmeztették a veszélyre.

Miután mindez megvan, a vadásztársaság megfogalmazza a kérést a környezetvédelmi minisztérium felé, ehhez csatolja a már említett dokumentumokat, majd ajánlott levélként elküldi, mert csak így fogadják el. Így hát

a medvetámadástól számítva több nap, esetleg hét telhet el addig, míg a minisztérium egyáltalán megkapja a kérést.

Utóbbi elbírálása ismét rengeteg időt vesz igénybe, mivel a hatóságnak 30 nap áll rendelkezésére, és a tapasztalatok szerint nem szokták elsietni a válaszadást.

Ha jóváhagyják a kérelmet, még mindig nem lehet azonnal lépni, mert további dokumentumokra van szükség. A vadásztársaság emailben kapja meg az engedélyt, ezt követően pedig ismét vissza kell mennie a környezetvédelmi ügynökséghez, és ki kell váltania egy 200 lejbe kerülő környezetvédelmi engedélyt. Ha ez is megvan, szerződést kell kötniük az önkormányzattal is, hiszen a 2006-ból származó 407-es vadászati törvény szerint belterületen csak ennek birtokában avatkozhatnak be. Ez is elengedhetetlen, hiszen a szerződés hiányában csak a településen kívül vadászhatnának, ha azonban ismét betörne Csíkpálfalvára a medve, ott már nem lőhetnék ki.