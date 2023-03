Szinte nem lesz olyan gyergyószentmiklósi utca, ahol ne ásnának idén

A város magasabban fekvő részéről, azaz Felszegből kiindulva sorolta fel a Gyergyószentmiklóson most következő munkálatokat, illetve nagy vonalakban ezek ütemezését Csergő Tibor polgármester. Ősszel kezdték el a mobilitási terv megvalósítását, amely

A kivitelező az esővíz-elvezető hálózat építésével kezdte el a munkát, most ez fog folytatódni. Vannak helyszínek, ahol még tervezői módosítások kellenek, de amint azok megtörténnek, ott is elindulnak a munkagépek.

Az év második felében az említett utcákban az aszfaltcsíkoknak, a bicikliutaknak és járdáknak is készen kell lenniük

A Felszegben élőknek a polgármester üzeni, hogy az ott folyó Csiszér patakot el fogják terelni. Nem folyhat be ugyanis a Tölgyfa utcába, de egyébként az Ady Endre utca felújítási tervei is készülnek, amely során szintén a patak elterelésével számolnak.

A mobilitási terv a város központi részén az Örmény templom és a Márton Áron utcákat érinti, ezek is teljes megújuláson fognak átesni.

Első fázisban felszedik a régi kockakövet és az aszfaltréteget. Ezután itt is az esővíz-elvezetés, illetve a szennyvízvezeték földbehelyezése.

A városban évek óta zajlik a szennyvízhálózat felújítása, illetve bővítése is. A szennyvízhálózatnál a prioritás az, hogy előbb a mobilitási tervben szereplő utcákban történjen ez meg, majd folytatják azokban az utcákban, ahol ősszel abbahagyták. A Crișan utcában például, de ha minden jól megy, akkor a Mocsár utcában is, elindul a vezetékek lefektetése. A kivitelezőtől elvárják, hogy amint az időjárás engedi, a korábban feltört utcák burkolatát állítsa helyre. Elsősorban az Állomás, a Bălcescu és a Fürdő utcákban, illetve a Kossuth Lajos utca felső szakaszán kell ezt megtenniük, ugyanis amíg ez nem történik meg, nem lehet lezárni a Kossuth Lajos utca alsó szakaszát, ahol a bekötések miatt kell átvágni az utat. Ez pedig a forgalom elterelésével fog járni.

Szintén a mobilitási terv részeként kell megtörténjen a Testvériség sugárút felújítása, a vasútállomástól a központi körforgalomig. Ezt a szennyvízhálózat gerincvezetékének lefektetése előzi meg, ami a jövő héten kezdődik. Része még a projektnek a Tűzoltó utca felújítása is a Bălcescu és a Kossuth Lajos utca között, de ez majd egy későbbi munkafázis lesz.

A Békény utca és a lakónegyedek

Hétfőn elkezdik a járdaépítést a Békény utcában. Kérik az ott lakókat, hogy figyeljék a munkát, vagyis, hogy a kapubejáratokat úgy alakítsák ki, hogy később ne legyenek problémák. A Bucsin negyed belső utcái is nagyon rossz állapotban vannak, amióta az ivóvízhálózat vezetékeit kicserélték. Most lát hozzá a HVCSK közműszolgáltató, hogy minden tömbháznál elvégezze a bekötéseket és üzembe helyezze az új hálózatot. Az utakon is végeznek javításokat, de ez nem lesz végleges, hiszen még a szennyvízhálózat cseréje hátra van.