Költségvetés-kiegészítés a szociális gondozók kifizetésére, a távhő ártámogatására és fejlesztésekre

Kevés vita volt a szeptemberi tanácsülésen • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mint ismeretes, korábban lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről a Szabad Emberek Pártjának (POL) tagjaként megválasztott András Lehel és Szabó Zsuzsa, helyüket pedig Becze Júliánna és Réthi Enikő-Kinga vették át. Ők a napirendi pontok megtárgyalása előtt tették le a hivatali esküt.

Költségvetés-kiegészítés

Összesen 1,7 millió lejes költségvetés-kiegészítést utaltak a városkasszába az áfa-visszaosztásból, amit egyebek mellett a szociális gondozók kifizetésére, a távhő ártámogatására, valamint fejlesztésekre fognak felhasználni. Pálfi Kinga alpolgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a törvényeket betartva a Csillagvár Napköziotthonhoz szeretnék csatolni a bölcsődét – ezt a képviselők is jóváhagyták. Az ifjúsági lakások kiutalásával kapcsolatos határozat-tervezet megtárgyalásakor a POL kérdésére az is elhangzott, hogy az elmúlt egy éveben összesen hét személy költözhetett be a Cserehát-negyedben lévő tömbházakba, és további 68-an vannak várólistán. Arról is szó esett, hogy ugyanebben az időszakban hat szociális lakás sorsáról döntöttek, valamint az ülésen történt szavazás után további 17 igénylő költözhet be azokba a lakásokba, amelyek az Urbana Rt.-től kerültek ismét a város ügykezelésébe.

Utcát és járdákat szeretne építeni a város a Cserehát-negyedben, a megvalósítás érdekében három területet ajánlott fel egy vállalkozó a városnak 19 ezer lej értékben

– ezt a határozat-tervezetet is jóváhagyták a képviselők.

Adnak-kapnak

Az önkormányzati képviselők döntése alapján a város ezentúl évente 200 ezer lej bérleti díjat fog fizetni a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumhoz tartozó épületek használatáért. A városi könyvtár épületének a bérleti díját valamivel több mint tízezer lejben határozták meg. Bérbe adható ingatlanokkal rendelkezik ugyanakkor az Orbán Balázs Általános Iskola és a Benedek Elek Pedagógia Líceum, amelyek kötelesek lesznek az ebből a tevékenységből származó összegek felét befizetni a városkasszába.

A Csalóka lakópark részen egy utcát is elneveztek, mégpedig Naposdombnak.

A különfélékben a jegyző beszélt egy korábbi számvevőszéki döntésről. Mint kiderült, még nem sikerült behajtani egy bizonyos összeget, amelyet protokollként fizetett ki a város korábban, valamint az Udvarhelyi Média Kft. által okozott kár esetében is hasonló a helyzet. Mindkét esetben bírósághoz fordultak az érintettek, ezért húzódik el a pénzek behajtása.