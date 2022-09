Szinte a teljes köz- és költségvetési szférát érinti a béremelési intézkedés

Most már biztos, hogy megkapják az elmaradt béremelést azok az egészségügyben és szociális ellátórendszerben dolgozók, akik számára ezt a jogot még nem biztosították, illetve más költségvetési alkalmazottak – például az oktatásban dolgozók – is megkapják a béremelést. A székelyudvarhelyi kórház dolgozói visszamenőleg az elmaradt üdülési jegyek értékét is megkapják, de ez ügyben egy új per is indulhat, ugyanis korábban nem minden alkalmazott írta alá a per megindítását célzó szakszervezeti felhatalmazást.