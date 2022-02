Színházi előadás a siker egyetemes törvényeiről

A székhelyéül szolgáló Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház felújítása előtti utolsó bemutatójára készül a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. A K. Gedeon tündöklése és bukása címet viselő tudományos, ismeretterjesztő kabaré-előadást Hatházi András és Deák Katalin alkalmazta színpadra, és a nyilvános főpróbát, bemutatót követően többször is játsszák majd.

Sajtótájékoztatón részletezték a tudnivalókat. Pénteken tartják a nyilvános főpróbát • Fotó: Kozma Péter

Barabási Albert-László csíkkarcfalvi születésű, Amerikában élő fizikus, hálózatkutató A képlet – A siker egyetemes törvényei című 2018-ban megjelent tudományos könyve a mindennapi életből vett helyzetek, példák nyomán próbálja körüljárni a sikert, megfogalmazni annak törvényeit.

A Figura Stúdió Színház K. Gedeon tündöklése és bukása címmel Hatházi András rendezésében viszi színre a könyv legfontosabb gondolatait. A rendezőnek a lánya, Hatházi Rebeka, aki a darab díszlet- és jelemeztervezője, ajánlotta, hogy ezt a kötetet dolgozza fel, majd hosszú őrlődések és munkafolyamatok után Deák Katalin dramaturg és a szereplő színészek segítségével állt össze az előadás.

Több kérdéskört is körüljárnak

Az előadás műfaját tekintve tudományos, ismeretterjesztő kabaré. Több kérdéskört is körüljárnak: például azt, hogy meg lehet-e jósolni a sikert, vagy lehetséges-e egy alig párezres székelyföldi kisvárosban olyan teljesítményt felmutatni, melynek értékelése túlmutat a település határain? „Nem tudom, hogy mit fog erről a néző gondolni, hogy fogja ezt fogadni. Nagyon szeretném, hogy valamilyen formában esemény legyen, és remélem, hogy legalább egy valami elindítja bennük azt a folyamatot, hogy is működik ez a siker, hogyan is működnek ezek az emberi kapcsolatok” – fejtette ki Hatházi András rendező.