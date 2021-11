Színházi egyetemek találkoznak Marosvásárhelyen

Sok érdekes előadással készültek most is a színművészeti egyetem diákjai • Fotó: Haáz Vince

A stúdiószínházak fesztiváljának már hagyománya van, az idén a 7. kiadás kerül megrendezésre. A 2020-as évben, sok más programhoz hasonlóan, ez a fesztivál is online térbe kényszerült. Az idei, egyhetes fesztivál alatt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjain kívül öt romániai egyetem csapata lép fel élőben a színpadon. Ezekre az előadásokra a törvény által előírtak szerint a nézőtér harminc százalékát lehet megtölteni, de aki nem jut be, az sem marad le róluk, ugyanis élőben fogják közvetíteni őket a Stúdió Színház közösségi oldalain. A fesztiválon résztvevő öt külföldi egyetem ugyan lemondta az idelátogatást az aktuális járványügyi állapotok miatt, de az előadásaikat közvetítik online, és online találkozókat is tartanak velük.

HIRDETÉS

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem több saját programmal vesz részt az eseményen. A magyar és a román szakok három-három előadást ütemeztek be a fesztivál programjába. Ez nagy örömet okoz a szervezőknek és a diákoknak, ugyanis utóbbiaknak az elmúlt két évben ritkán, akkor is csak kis közönség előtt volt lehetőségük színpadra lépni. Ezen kívül sor kerül a Multimédiás színházi szótár bemutatójára is, aminek az elkészítésében az egyetem is partner volt.

A részletes program megtalálható az egyetem honlapján és a Stúdió Színház közösségi oldalán. Az események menetrendje változhat, ezért arra kérik a szervezők az érdeklődőket, hogy ellenőrizzék naponta a programot. A részvétel érvényes zöldigazolványhoz kötött, és előzetes helyfoglalás szükséges, amit ezen az oldalon lehet megtenni.

Szilágyi Panna

(a szerző egyetemi hallgató, szakmai gyakorlatát a Székelyhon portálnál végzi)